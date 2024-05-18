戰場擴大至加薩外！以連轟哲寧、黎巴嫩　擊斃親哈瑪斯指揮官和特工

▲黎巴嫩封鎖了以色列空襲的地點。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

以色列國防軍17日對約旦河西岸城市哲寧（Jenin）發動空襲，擊斃了一名「重要的通緝犯」。同日，以軍也襲擊了黎巴嫩靠近敘利亞邊境的西貝卡（West Beqaa）地區，奪走一名指揮官的性命。

據CNN報導，以色列國防軍17日發布聲明，證實軍方當日展開了襲擊行動，對哲寧一個行動中心與黎巴嫩的西貝卡地區發動襲擊，打擊親哈瑪斯的高級特工和指揮官。

以方表示，哲寧集中營的高級特工哈邁薩（Islam Khamaysa）是巴勒斯坦好戰派系共組的「哲寧敢死隊」（The Jenin Brigade）的頭目，在當地發動了多次襲擊行動，因此成為以軍的空襲目標。

哈邁薩的死訊已被伊斯蘭聖戰組織的分支「聖城旅」（Al Quds Brigade）所證實，而巴勒斯坦衛生部指出，以方當天的空襲行動還造成了8人受傷。目前這些受害者已被疏散到西岸2家不同的醫院。

同日，哈瑪斯武裝分支卡桑旅（al-Qassam）也宣布，指揮官沙哈比爾（Shahabil Ali Al-Sayyid）在以軍對黎巴嫩靠近敘利亞邊境的西貝卡地區發動的空襲中，「被以色列占領的飛機襲擊後」遭擊斃。

以色列國防軍也在聲明中證實軍方在空襲中成功擊斃沙哈比爾。以方表示，沙哈比爾是黎巴嫩伊斯蘭人民陣線的一名高級指揮官，「他與哈瑪斯合作，在黎巴嫩東部策劃了多起針對以色列的恐怖攻擊，並與黎巴嫩的哈瑪斯分支有密切合作」。