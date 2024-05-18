　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

戰場擴大至加薩外！以連轟哲寧、黎巴嫩　擊斃親哈瑪斯指揮官和特工

▲▼黎巴嫩封鎖了以色列空襲的地點。（圖／達志影像／美聯社）

▲黎巴嫩封鎖了以色列空襲的地點。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

以色列國防軍17日對約旦河西岸城市哲寧（Jenin）發動空襲，擊斃了一名「重要的通緝犯」。同日，以軍也襲擊了黎巴嫩靠近敘利亞邊境的西貝卡（West Beqaa）地區，奪走一名指揮官的性命。

據CNN報導，以色列國防軍17日發布聲明，證實軍方當日展開了襲擊行動，對哲寧一個行動中心與黎巴嫩的西貝卡地區發動襲擊，打擊親哈瑪斯的高級特工和指揮官。

以方表示，哲寧集中營的高級特工哈邁薩（Islam Khamaysa）是巴勒斯坦好戰派系共組的「哲寧敢死隊」（The Jenin Brigade）的頭目，在當地發動了多次襲擊行動，因此成為以軍的空襲目標。

哈邁薩的死訊已被伊斯蘭聖戰組織的分支「聖城旅」（Al Quds Brigade）所證實，而巴勒斯坦衛生部指出，以方當天的空襲行動還造成了8人受傷。目前這些受害者已被疏散到西岸2家不同的醫院。

同日，哈瑪斯武裝分支卡桑旅（al-Qassam）也宣布，指揮官沙哈比爾（Shahabil Ali Al-Sayyid）在以軍對黎巴嫩靠近敘利亞邊境的西貝卡地區發動的空襲中，「被以色列占領的飛機襲擊後」遭擊斃。

以色列國防軍也在聲明中證實軍方在空襲中成功擊斃沙哈比爾。以方表示，沙哈比爾是黎巴嫩伊斯蘭人民陣線的一名高級指揮官，「他與哈瑪斯合作，在黎巴嫩東部策劃了多起針對以色列的恐怖攻擊，並與黎巴嫩的哈瑪斯分支有密切合作」。

ET快訊
民進黨質疑舉手表決有瑕疵　黃國昌：明眼人都知道要癱瘓議事
國會肉搏！2人腦震盪、郭國文尾椎骨折、王世堅嚴重挫傷
伊能靜庾澄慶「離婚15年首同場」！出席小哈利畢業典禮
活活打死22歲男公關　台中「牛郎界李到晛」慘了
10藍白委登太平島　江啟臣寫明信片給賴清德12字曝光
《康熙》有望「重新開播」！　小S蔡康永近日合體

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

含蓄提中國南海爭端　小馬可仕：菲律賓「堅決捍衛領土完整」

波音吹哨者身亡　警認定自戕結案！手寫遺書曝光「混蛋付出代價」

首批救命物資來了！從美軍打造「浮動碼頭」送進加薩　估耗資103億

戰場擴大至加薩外！以連轟哲寧、黎巴嫩　擊斃親哈瑪斯指揮官和特工

麥當勞將推窮鬼套餐？　5美元餐點鎖定「這客群」限時1個月

美國拜登政府進行「亞臨界核實驗」　承認是任內第3次

BBC專訪蔡英文談中國威脅　「不排除侵台可能」但代價高昂

普丁稱不打算佔領哈爾科夫　頻空襲狂轟「只是想建立緩衝區」

讓台灣人知道美國支持他們！　眾院外委會主席擬520後訪台表達支持

女刺青師遭哈瑪斯擄走「半裸遊街斬首」　爸媽7個月後認屍：她很美

宜蘭阿伯用保力達蓋莊園　建廁所、2層樓觀景台！

行人地獄！左轉車沒禮讓　夫妻走斑馬線慘遭撞飛

胡瓜合體徐乃麟夢回《百戰百勝》！　曝金鐘「一年不如一年」他狂冒冷汗XD

與羅廷瑋推擠爆口角 王世堅怒飆三字經！

與鍾佳濱爆肢體衝突！　謝龍介鎖喉：這裡我管的

郭國文怒賞黃國昌巴掌　認錯：應該摸頭說好乖

男繳不出貸款愛車被拖走！　捨不得200萬敞篷車怒搶回

徐巧芯「立院吹笛」　讓現場一片沈默...

猜拳輸就上去要合照　師傅們超配合齊比耶

韓國瑜西裝被扯開步入議場　郭國文凌空一躍被藍委抱下

含蓄提中國南海爭端　小馬可仕：菲律賓「堅決捍衛領土完整」

波音吹哨者身亡　警認定自戕結案！手寫遺書曝光「混蛋付出代價」

首批救命物資來了！從美軍打造「浮動碼頭」送進加薩　估耗資103億

戰場擴大至加薩外！以連轟哲寧、黎巴嫩　擊斃親哈瑪斯指揮官和特工

麥當勞將推窮鬼套餐？　5美元餐點鎖定「這客群」限時1個月

美國拜登政府進行「亞臨界核實驗」　承認是任內第3次

BBC專訪蔡英文談中國威脅　「不排除侵台可能」但代價高昂

普丁稱不打算佔領哈爾科夫　頻空襲狂轟「只是想建立緩衝區」

讓台灣人知道美國支持他們！　眾院外委會主席擬520後訪台表達支持

女刺青師遭哈瑪斯擄走「半裸遊街斬首」　爸媽7個月後認屍：她很美

潔哥3歲女兒被診斷「心房中隔缺損」！1念頭約診：真的萬萬沒想到

古井嬰屍案竟是父「放浴缸淹死」 　高大成：應查肺部有無氣泡

NBA兩場搶七20日登場　尼克「鐵人」哈特倒了！全隊6人受傷

情侶初洗鴛鴦浴！男友進浴室「第一動作」她笑翻　全場愣：超問號

Jaguar預告F-Pace休旅將停產「推雙特仕車型告別作」未來只賣電動車

開箱全新「湖上Villa」民宿！專屬庭院生火賞星、包棟約會更浪漫

國中會考數學科難易適中！取材生活化「碳排放、便利貼」入題

北市推寵物免費打疫苗！合作醫院一次看　不在籍也可以參加！

國中會考數學科92件違規！27人攜帶量角器「1人手痛提早離場」

佳娜懷孕胖14公斤！產後剛過3個月「真實體重超狂」全身照曝光

情侶廁所激戰響遍餐廳　 不顧店員阻止全場傻眼

國際熱門新聞

以軍尋獲3人質遺體！遭擄半裸遊街女回家了

女遭哈瑪斯擄走半裸遊街　爸媽認屍：她很美

下機「紅色行李」等最久？航空公司曝解答

川普：習近平宣布「要拿下台灣」

馬國狂徒搶衝鋒槍警局開戰！2警傷重亡

女遊客近全裸「穿比基尼」逛街　居民怒了

美股站上4萬點大關！　台積電ADR反跌0.36％

影／強風趕不走吃貨！6秒後「終於掀桌」

CNN：克里米亞基地3戰機被毀

立院大亂登外媒　路透：台灣是喧鬧民主國家

鐵錘敲裴洛西夫婿　加州男子被判30年徒刑

北韓靠「緩慢處決」對付2千名脫北女！

蔡英文接受BBC專訪：中國侵台將付出巨大代價

墨西哥選前又爆槍擊　28歲市長候選人遇害

更多熱門

相關新聞

美證實首批人道援助經「浮動碼頭」送進加薩

美證實首批人道援助經「浮動碼頭」送進加薩

美國在加薩打造臨時浮動碼頭，17日證實首批人道主義救援物資已通過碼頭送進加薩，但相較人民需求仍遠遠不足，英國政府也出面呼籲以色列開放陸路運送物資。

普丁稱「不打算佔領哈爾科夫」

普丁稱「不打算佔領哈爾科夫」

女遭哈瑪斯擄走半裸遊街　爸媽認屍：她很美

女遭哈瑪斯擄走半裸遊街　爸媽認屍：她很美

處理挺巴示威惹議　美州立大學台裔校長李明東請退

處理挺巴示威惹議　美州立大學台裔校長李明東請退

英國皇家海軍買「6艘新軍艦」

英國皇家海軍買「6艘新軍艦」

關鍵字：

軍武國際軍武以色列巴勒斯坦哈瑪斯黎巴嫩約旦河西岸哲寧JeninWest BeqaaIslam KhamaysaShahabil Ali Al-Sayyid

讀者迴響

熱門新聞

新店男高中生「父逝母拋棄」　課後捷運站賣菜

即／花防部美崙營區鷹架倒塌釀6傷！　軍方回應了

性侵少女逼賣淫雙腿刺字成蜂窩「霸道總裁」慘了

院長不倫人妻護理師產1子　綠帽警夫養3年

黃宣登《歌手》「表演太chill」陸網全看傻眼！

快訊／楊丞琳《歌手》慘遭淘汰！

以軍尋獲3人質遺體！遭擄半裸遊街女回家了

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

懶人包／立法院在吵啥？改革法案內容、爭議一次看

女遭哈瑪斯擄走半裸遊街　爸媽認屍：她很美

爆乳CEO網紅「換臉性愛片」瘋傳　曝：威脅騷擾不斷

當年太陽花熱血衝立院「10年後卻坐在家？」

NONO尾隨進女廁！熊抱強揉喊：跟我打X很爽　遭電擊落跑

兼差半套店「150人問價格」　她累翻：對男性絕望

外送員殺害小黃運將　背後鎖喉到他斷氣

更多

最夯影音

更多

宜蘭阿伯用保力達蓋莊園　建廁所、2層樓觀景台！

行人地獄！左轉車沒禮讓　夫妻走斑馬線慘遭撞飛

胡瓜合體徐乃麟夢回《百戰百勝》！　曝金鐘「一年不如一年」他狂冒冷汗XD

與羅廷瑋推擠爆口角 王世堅怒飆三字經！

與鍾佳濱爆肢體衝突！　謝龍介鎖喉：這裡我管的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面