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英國皇家海軍買「6艘新軍艦」　可快速部署全球

▲兩棲登陸艦阿爾比恩號。（圖／英國皇家海軍）

▲兩棲登陸艦阿爾比恩號。（圖／英國皇家海軍）

記者黃聖庭／編譯

英國皇家海軍未來將擁有多達6艘新型多功能支援艦（Multi Role Support Ships），這些艦艇將能夠在全球任何需要的地方部署皇家海軍陸戰隊。

英國皇家海軍表示，新型多功能支援艦將取代目前的2艘皇家海軍兩棲登陸艦阿爾比恩號（Albion）和保衛者號（Bulwark），分別服役至2033、2034年；另外取代3艘海灣級萊姆灣號（Lyme Bay）、芒特斯灣號（Mounts Bay）和卡迪根灣號（Cardigan Bay），以及支援艦阿格斯號（Argus）。

新型多功能支援艦能夠執行更多樣化的任務，設計上能攜帶車輛、飛機、登陸艇以及多種無人系統，用於複雜的任務。這些艦艇還將能夠作為主要的傷員接收艦，為英國部隊提供緊急醫療服務，不論其部署於何處。

該計劃指揮官艾倫（Alex Allen）表示，適應性和靈活性將是多功能支援艦設計的核心，與北約盟友的互操作性也將是重中之重。英國第一海務大臣凱伊（Ben Key）也表示，這些將是國家有史以來最具能力的兩棲戰艦，設計上完全可以與我們在歐洲和北約的最親密盟友互換使用。

除了新型艦艇的消息，英國宣布兩艘23型巡防艦退役，阿吉爾號（Argyll）、威斯敏斯特號（Westminster），新一代的26型和31型巡防艦正在建造中。凱伊說，「我向宣布退役的兩艘23型巡防艦致敬，它們在全球部署執行數十次實戰任務，遠遠超出預期的服役壽命，雖然總是令人惋惜要退役這樣優秀的戰艦，但它們的退役標誌著我們對新型、更現代巡防艦再投資的下一階段。」

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