首批救命物資來了！從美軍打造「浮動碼頭」送進加薩　估耗資103億

▲ 美國建造浮動碼頭，用於向加薩走廊運送人道援助。（圖／翻攝自美國中央司令部臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國在加薩打造臨時浮動碼頭，17日證實首批人道主義救援物資已通過碼頭送進加薩，但相較人民需求仍遠遠不足，英國政府也出面呼籲以色列開放陸路運送物資。

綜合BBC及《路透》，美軍數周前開始建造這座浮動碼頭，由於加薩沒有自己的港口基礎設施，浮動碼頭在以色列阿什杜德港（Ashdod）事先組裝，16日在加薩海岸就位，物資將從地中海東部島國賽普勒斯一條海上走廊運往碼頭卸貨，接受以方檢查。五角大廈官員及知情人士透露，碼頭行動估計耗資3.2億美元（約新台幣103億），動員千名美軍。

美軍中央司令部（CENTCOM）證實，第一批救援物資已經浮動碼頭抵達加薩，援助卡車於當地17日上午9時開始上岸，過程中並無美軍士兵進入加薩。

英國首相蘇納克宣布，已交付8400個臨時塑膠避難所，預計未來幾周內將有帳篷、衛生用品及堆高機等500噸英國物質經浮動碼頭送進加薩。

但蘇納克強調，海上碼頭並非解決加薩人道主義危機的唯一方法，「我們需要看到更多陸路開放，包括拉法過境點，以確保更多援助能夠安全送到急需幫助的平民手上。」

英國外交大臣卡麥隆也表示，「加薩人民正面臨饑荒威脅，他們迫切需要物資。以色列必須確保陸路暢通，確保救援物資安全到達有需求的地方。」兩人都再次呼籲以色列履行承諾，每天開放至少500輛援助卡車進入加薩。