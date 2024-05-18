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普丁稱不打算佔領哈爾科夫　頻空襲狂轟「只是想建立緩衝區」

▲▼俄羅斯總統普丁2024年5月9日出席在莫斯科紅場舉行的勝利日閱兵。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁表示，莫斯科並不打算佔領烏克蘭的哈爾科夫市。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯總統普丁17日在訪中期間表示，莫斯科近日對烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）發動的攻勢，目的是在邊境創造出一個緩衝區，但並沒有佔領城市的計劃。這是自俄軍5月10日在哈爾科夫發動襲擊後普丁首次發表評論，這波攻勢開闢了一條新戰線，並在數天內迫使數千名烏克蘭人撤離家園。

根據美聯社報導，普丁17日在哈爾濱向記者表示，莫斯科對哈爾科夫發動襲擊，以回應烏克蘭對俄羅斯西部別爾哥羅德（Belgorod）的炮擊，「我已經公開表示，如果這種情況繼續下去，我們將被迫建立一個安全區，一個衛生區。」他說，「這就是我們正在做的。」

普丁補充，俄羅斯軍隊「每天都在按計畫推進」，目前尚沒有佔領哈爾科夫市的計畫。

▲▼ 烏克蘭東北部哈爾科夫遭俄軍越境攻擊，民眾被迫撤離。（圖／路透）

▲烏克蘭東北部哈爾科夫近日遭俄軍越境攻擊，民眾被迫撤離。（圖／路透）

普丁發表言論的同時，烏克蘭17日對克里米亞半島進行大規模無人機攻擊，導致塞凡堡（Sevastopol）停電，而先前的一波攻擊已經損壞了一處空軍基地的飛機和燃料儲存設施。俄羅斯當局表示，在俄羅斯南部的一個煉油廠也被炸燃。

報導稱，烏克蘭軍隊正在哈爾科夫州盡力阻止俄羅斯自上周末開始的攻勢，為了增加部隊數量，烏克蘭總統澤倫斯基17日簽署了2項法規，允許囚犯從軍入伍，並預計將逃避徵兵令的罰款提高5倍，這些具有爭議性的動員法案將在18日生效。

▲▼澤倫斯基16日在哈爾科夫州與高階軍事官員開會。（圖／路透）

▲澤倫斯基16日親自前往哈爾科夫州提振烏軍士氣。（圖／路透）

哈爾科夫州州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）17日在Telegram發文表示，俄軍轟炸至少導致2人死亡，19人受傷，其中4人傷勢嚴重。烏克蘭當局已從距離邊境僅5公里的城鎮沃夫昌斯克（Vovchansk）撤離了約8000名平民。俄羅斯軍隊的慣用戰術是在部隊進駐之前，先透過空襲將城鎮和村莊變成一片廢墟。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）表示，俄軍新攻勢「將活躍戰區擴大了近70公里，迫使烏克蘭分散兵力部署，並動員後備部隊。」澤倫斯基表示，俄羅斯部隊已經從邊境外向哈爾科夫州推進大約10公里之多。

►►►認戰況艱困！澤倫斯基抵哈爾科夫提振士氣　探視傷兵

►►►哈爾科夫危險！空襲警報大響超過16小時　俄軍猛攻爆炸聲狂傳

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