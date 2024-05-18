女刺青師遭哈瑪斯擄走「半裸遊街斬首」　爸媽7個月後認屍：她很美

▲德籍以色列裔女刺青師夏妮去年10月7日遭哈瑪斯擄走後，近乎裸體地被遊街示眾。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

以色列國防軍17日證實，軍方已尋獲3名在去年10月7日遭哈瑪斯綁架謀殺的人質遺體，其中包括了音樂節上遭擄走的德籍以色列裔女刺青師夏妮（Shani Louk）。對此，夏妮的父母表示，他們對於女兒在出事7個月後，遺體能被接回以色列安葬感到欣慰。

據《紐約郵報》報導，夏妮的父親洛克（Nissim Louk）17日在完成認屍程序後指出，女兒的遺體十分完整且美麗，「我想她一定被保存在了一個極冷的隧道中，因為她的膚色一點都沒有改變，就連身上的刺青也依舊清晰可見，彷彿她還活著一樣，這真是一個奇蹟」。

夏妮的母親麗卡達（Ricarda Louk）也表示，他們夫婦2人對以軍終於尋獲女兒的遺體，並將她帶回以色列妥善安葬感到十分安慰，「夏妮終於可以回家，埋葬在以色列，讓我們都鬆了一口氣，這樣她就可以和我們在一起，讓我們再次感受她回到我們身邊了」。

▲以軍最近在加薩的行動中尋獲3名人質遺體，其中就包括了失蹤7個月的夏妮（中）。（圖／翻攝自X）

去年10月7日，哈瑪斯越境發動襲擊，導致364名在以色列南部參加「超新星音樂祭」（Nova Festival）的以色列人不幸喪命，另外還有252人被綁架到加薩作為人質。

事後，網上流出夏妮被綁架後遭哈瑪斯武裝分子壓在車上，被扒得近乎全裸遊街示眾的畫面，點燃全球怒火，也激勵了以色列士兵的士氣。一名以軍表示，他在得知夏妮的遭遇後決定前往加薩作戰。另一名受傷士兵則指出，軍人們常常在戰鬥中想到夏妮。

不久前，以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）透露，當局在大屠殺地點附近尋獲夏妮的一塊頭骨，證實夏妮已被斬首死亡。目前，以色列估計約有100名人質和超過30人的遺體仍被留在加薩。