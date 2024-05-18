下飛機「紅色行李箱」總是等最久？　航空公司揭幕後真相

▲行李箱用「紅色」較為顯眼，有網路影片宣稱起飛前紅色行李箱會最先被裝運上機艙。（示意圖／VCG）

記者張寧倢／編譯

國際版抖音TikTok上最近一部「你知道為何紅色行李會最早被裝運嗎？」的短片引發熱議，畫面中地勤人員統一將紅色行李箱堆在貨艙最深處，這代表這些紅色行李箱會最晚被送上行李轉盤。有人解釋這樣能減少遺漏疏失，但也有航空公司出面打臉，認為這種說法根本是無稽之談。

根據紐約郵報報導，這部熱門短片自4月19日發布以來已經累積7610萬次瀏覽數，底下還有超過3萬則各國不同語言的留言熱烈討論，究竟「紅色行李」會不會是最早被裝上貨艙，最晚被搬下飛機呢？有網友留言稱，因為紅色最顯眼，就算堆放在貨艙最深處的角落，地勤在拉行李下機時也能一眼辨認，避免有行李被遺漏。還有人說，因為最後離開的空服員都用紅色行李箱。

▲對於下飛機時紅色行李箱「要等最久」的說法，荷蘭航空公司曝光真相。（圖／翻攝自TikTok）

不過，荷蘭皇家航空公司（KLM）就出面打臉，在4月26日透過官方TikTok頻道公開上傳一部新影片回應，認為這種說法完全是「胡扯」。影片中一名KLM男員工說「這跟你用什麼顏色的行李箱根本無關，真是胡扯！」從畫面可見，他堆疊行李的方式只是單純按照輸送順序擺放。

KLM發言人向航空新聞網站Simple Flying解釋，最初那一部瘋傳的影片是「故意誤導或提供假訊息」，地勤人員根本沒有那麼多時間和空間去「依照顏色」分類行李箱。

一名宣稱在機場停機坪工作5年資歷的網友在Reddit論壇發文嘲諷，如果他們真的花時間和心力按顏色來分類行李箱，那他現在可能還在處理2015年以前的航班行李。

比起用顏色區分，航空公司更有可能按照重量來安排貨艙中的行李。美國網路媒體《哈芬登郵報》一篇2015年報導引述達美航空員工說法，地勤人員在櫃檯辦理托運手續時就會知道重量，並按照行李重量來平均分配在廣體飛機機艙中，以確保機身平衡。至於窄體客機，則大多按照行李在等候處理區的順序來裝運。