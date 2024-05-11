加價想坐靠窗座位　女登機竟被排「坐逃生門邊」氣炸：我的風景呢

▲國外一名女子因為加價購買靠窗位子，卻被航空公司安排坐在緊急逃生門旁邊而感到不滿。（圖／翻攝自Reddit）

記者葉睿涵／編譯

國外論壇Reddit最近有一名女網友抱怨，她在搭乘達美航空（Delta Air Lines）時，為了擁有更好的舒適度與景觀，特別加價購買了一個靠窗座位，沒想到上機時才發現，她被分配到的居然是機艙板旁邊沒有窗的位子，讓她大失所望。

據《每日郵報》報導，這名不願透露姓名的女子描述，她在登機時，得知自己成功買到了A12位子時，心裡覺得十分高興，但她上機來到自己的位子後，雀躍的心情卻瞬間被失望替代，笑容也開始漸漸消失。

原來，A12的位子是緊鄰緊急逃生門的座位，那裡雖然有更多的腿部空間，但卻沒有女子最期待的窗戶，因此她完全看不到窗景，「我的身高只有1.5公尺，多餘的腿部空間對我來說根本不是加分項目，我真的對沒有窗戶這件事感到十分沮喪，我的一天就這樣被毀了」。

女子補充，由於她當時乘搭的航班已經客滿，因此她沒有辦法換到其他座位，儘管空姐提出可以安排她換乘其他航班，但由於女子是和家人同機出遊，因此她也只好作罷。

女子的抱怨在網上曝光後，瞬間釣出了不少也有相同經歷的苦主，他們紛紛對女子的遭遇表示同情，並告訴她，「我之前也發生過這種事，我後來和客服聯繫，他們給了我幾千英里的航程當作回報」、「你以後登機前可以先看看飛機的座位圖再決定是否要加價」。

不過，也有網友指出，達美航空的靠窗座位是免費的，因此女子付的其實是逃生門那排座位「額外舒適空間」（Comfort+）的費用，「這就是為什麼你被安排坐在逃生門旁邊的原因，而你對達美航空的投訴也不成立」。達美航空則表示，乘客可以透過直接聯繫航空公司解決問題，他們也提供許多免費的座位分配，包括靠窗座位分配。