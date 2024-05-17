北韓靠「緩慢處決」殘忍對付2千名脫北女！　恐怖手段曝光

▲北韓靠著殘忍的虐待手法，「變相處決」脫北女性。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

中國政府向來對脫北者採取強硬措施，拒絕將其視為難民，一旦在境內發現脫北者，便會強制遣返回北韓。而中國外交官3月也在瑞士日內瓦舉辦的聯合國人權理事會會議上重申，脫北者並非難民，因此不適用於難民條約中的「不遣返原則」（Non-refoulement），原因則是「沒有證據顯示北韓政府存在拷問酷刑或是大規模的人權侵害行為」。

根據《每日北韓》報導，「不遣返原則」旨在保護那些如果被送回原國家後可能會面臨自由或生命威脅的人。而日本則因難民審查制度嚴苛，經常遭國際社會批評，不願認同應該受到保護的難民，甚至將他們關進收容設施或強制遣返回國。

《自由亞洲電台》（RFA）近日踢爆，北韓實際情形根本與中國外交官員所言不同，有部分被遣返回北韓的脫北者遭遇了嚴重的人權侵害。一群從中國遼寧省丹東被遣返回北韓的脫北者們4月返國後，被強制關進教化所（監獄），並開始了挖煤礦等艱苦的勞動工作。

一名來自平安南道的消息人士指出，自己有一名家人也在价川教化所服刑，而他到教化所與家人面會時，則親耳聽到這些虐待行為。脫北者每天被迫工作12小時，不但要背負著30公斤重的煤炭，還要步行數公里將煤炭運出礦井。如果有人因為過勞倒下，反而會被獄卒毆打，並指責他們裝病，強迫繼續工作。

另外一名消息人士則透露，脫北者最少要服刑5年，如果是和已經在南韓的家人聯絡後脫北的女性，刑期甚至長達10年。而在疫情期間，這些脫北者雖然被中國強制遣返，但當時北韓以疫情為由拒絕接收，因此她們被迫在中國的監獄中關押超過1年，期間則需要接受北韓保衛員（祕密警察）的審訊。被遣返回北韓後，則會直接被送往教化所。

接收脫北者的教化所內部條件極為惡劣，容納了3000名囚犯，其中有2000人是女性。女性受監者入監後，第1個月會先被派去挖煤，隨後被分配到成衣、假睫毛或是製鞋工廠，而脫北者因為曾經背叛祖國，所以刑期比一般受刑者更長，且被禁止與家人見面。

北韓教化所提供的食物極其簡陋，囚犯只能靠家人送來的食物維持生命。然而，這些脫北女性因為被禁止與家人見面，無法攝取足夠的食物，淪於極度營養不良的狀態，最終餓死或病死，而這種做法也無異於是「緩慢的處決」。