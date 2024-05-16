7歲男童霸氣買「10條金手鍊」當教師節禮物！　超豪邁畫面曝

▲哈菲帶著父母一起到珠寶店購買送老師們的金手鍊。（圖／TikTok／nurashikindin，下同）



記者王佩翊／編譯

馬來西亞一名7歲男童因為有感於老師平常的辛勞與照顧，因此特地請母親帶他到銀樓購買金手鍊，準備送給老師當教師節禮物。而他的母親則開心付錢，並支持兒子的想法。

根據khaosod報導，馬來西亞一名母親Nurashikin在TikTok上分享了自己7歲兒子霸氣坐在銀樓櫃台、等待店員包裝商品的畫面。這名男童叫做哈菲，而他的母親透露，兒子日前主動要求父母一起到銀樓，因為他想要好好感謝學校老師。

影片中寫道，男童希望挑選金手鍊送給學校老師，因此她便帶著兒子到當地知名珠寶店Habib Jewels。他們先是仔細挑選手鍊，最後購入多條金手鍊，從影片中看來，至少有10條。

男童母親指出，她非常支持兒子送金手鍊給老師的想法，因為老師把工作做得很好，經常跟她報告孩子在學校發生的事。而購買金手鍊的其中一項原因則是適合各年齡層與性別。

男童除了送給學校的幾名老師外，還想要送給學校餐廳的3名員工。不過影片公開後也引發網友關注，有人質疑老師收受高價禮物是否涉及違法。對此，她強調，兒子讀的是私立學校，所以應該沒關係。