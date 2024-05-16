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蜘蛛連體嬰共用「同一根陰莖」！　雙胞胎兄弟奇蹟存活

▲▼「蜘蛛連體嬰」兄弟共用同一根陰莖！。（圖／American Journal of Case Reports）

▲兩兄弟在3歲前都只能躺著生活，直到接受手術後，才可坐起身。（圖／American Journal of Case Reports）

記者王佩翊／編譯

印尼一對連體嬰兄弟共用3條腿、4隻手臂以及1根陰莖，兩人同時共享膀胱、直腸以及腸道，由於兩人出生時的身體形狀激似蜘蛛，因此也被稱為「蜘蛛連體雙胞胎」，在印尼只有兩百萬分之一的機率會出現。美國醫學期刊本周刊登這起罕見病例，引發討論。

根據《每日郵報》報導，美國醫學期刊近日公開了這對來自印尼的雙胞胎兄弟。他們出生於2018年，共享3條腿、4隻手臂、1根陰莖，且共用多個內臟器官。而他們出生時就沒有下體，也因為特殊的連體方式，被稱為「蜘蛛連體雙胞胎」（Ischiopagus Tripus）。

這類連體嬰的特徵是雙胞胎共享3條腿，其中，第3條腿通常是2條腿融合在一起，而他們也共用同一組生殖器。這類連體嬰的病例非常罕見，而這種分裂大約發生在受孕後的8至12天。儘管蜘蛛連體雙胞胎在懷孕期間與出生後的存活率極低，但是他們仍奇蹟似地活下來。

▲▼「蜘蛛連體嬰」兄弟共用同一根陰莖！。（圖／American Journal of Case Reports）

▲▼「蜘蛛連體嬰」十分罕見。（圖／American Journal of Case Reports）

▲▼「蜘蛛連體嬰」兄弟共用同一根陰莖！。（圖／American Journal of Case Reports）

在3歲前，他們通常只能平躺著生活。直到後來，一個外科醫療團隊替他們進行了精密的手術，切除第3條腿，並穩定了兩兄弟的臀部，才使他們能夠正常坐起來。

印度也曾經有一對「蜘蛛連體雙胞胎」，分別是甘迦（Ganga Mondal）和賈穆娜（Jamuna Mondal），而她們也被稱為「蜘蛛女孩」。兩姊妹中，有1人腎臟發育不完全，而另一個人則是只有1個腎臟。在經過初步手術後，雙胞胎已經可以坐起身，沒有出現重大併發症，不過目前沒有計畫將兩人分開。

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