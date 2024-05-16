傳新航將發放「7.94個月獎金」給員工！　淨利644億創新高

▲新加坡航空傳將發放接近8個月薪資的獎金給員工。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡航空公司（SIA）傳出由於2024財年淨利創下新高，將提供符合條件員工7.94個月的獎金，包括機長。外傳新加坡航空集團總裁吳俊鵬（Goh Choon Phong）是在活動上宣布公司即將發放的獎金金額，不過新航目前對這項消息拒絕置評。

新加坡海峽時報、聯合早報報導，新航15日公布截至3月31日的財年業績，集團全年淨利達約27億新幣（約新台幣644億元）創下新高，較前一年增加24%，這歸功於更好的經營業績、更低的稅收支出等，讓集團總營收增長7%，來到190億新幣歷史新高。

8視界新聞網指出，吳俊鵬是在活動上揭曉發放獎金金額，起初從小數點開始透露，帶動現場氣氛，接著正式揭曉獎金為7.94個月，讓現場爆出陣陣歡呼聲。

新航2024財年的7.94個月獎金，高於2023財年的6.65個月獎金。不過2023財年有另外發放1.5個月額外獎金給員工。根據新航發言人去年的說法，年度營利分享薪酬（分紅）是依據公司與僱員工會達成的公式所制定。

新航旗下廉價航空公司酷航（Scoot）去年也曾獲得4.76個月獎金與1.5個月額外獎金。外傳酷航員工會在16日員工大會獲知獎金一事。