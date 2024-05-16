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台男「狂噴120萬」娶越南新娘！血淚文太衝擊：大多想嫁去南韓

▲▼結婚,婚禮,新娘。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友透露，表弟在舅舅的催促下，透過仲介求娶越南新娘，沒想到竟被當成搖錢樹，前後花費約70萬元，仍以離婚收場，後來仲介免費促成第二次相親，總計又噴了50多萬，才成功脫單。長篇血淚文掀起討論，不少人看完直言，「其實我完全看不出你表弟要娶外籍的理由。」

網友在Dcard寫下長文，表弟是個獨子，現已30歲仍未婚，這讓70歲的舅舅不免擔心，還沒抱到孫子就先去見閻王，「舅舅知道我認識一些越南姐姐，多年前就請我幫忙；但越南姐姐說，現在越南女性大多只想嫁去韓國，不想嫁來台灣，於是我向舅舅建議，直接找婚姻仲介，整個流程包好好，動作也比較快。」

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他透露，表弟前年在舅舅的陪同下，前往越南相親，並在四位女性中選擇了一位，接著辦理結婚手續，「費用方面，付給仲介的金額為39萬元（2024年漲到45萬元），還要給越南老婆聘金和金飾，每個月也得匯給對方6000元的生活費和2000元的中文補習費。」

怎料，表弟半年後前去越南進行結婚面談時，對方卻突然悔婚並提出離婚要求。眼看首次婚姻就被當成搖錢樹，還狂噴70萬元，這讓表弟不禁感嘆，「這個年代討個越南老婆怎麼這麼難？」

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

後來，仲介免費提供第二次越南新娘相親，這次新娘月俸增至1萬2000元，原因是越南薪資水平上揚，相對的她們的生活費要求也會提高。原PO接著說道，「儘管這次無需再支付39萬元的仲介費用，但父子倆飛往越南兩趟，每趟為期9天，每人須支付3.35萬元給仲介，兩趟合計共支付13.4萬元。這筆費用包含機票、交通和住宿，其中3萬元用於飲食、住宿和交通，3500元則是越南簽證的紙本費用。也就是說，第一任+第二任，總共花120萬元。」

原PO也提到，表弟這任越南老婆外表樸素，並沒有很好看，不過皮膚很白皙，「以台灣男性的標準來看，大概有7到9個人不會考慮她。但舅舅說她的個性很乖巧，家人都很喜歡她。

另外，女方透露，她嫁來台灣的原因有二，其一是姐姐已經嫁到台灣了，而她也不想繼續等待，所以透過仲介相親；再來就是受到抖音影響，看到上面的許多影片，覺得台灣很進步、很漂亮。

對此，網友們紛紛回應，「你這篇寫的真的蠻詳細的，真的可以貼給很多不懂的台男，還在以為花個50萬就可以娶到年輕、膚白貌美的越南女生，殊不知現在外籍根本不想嫁來台灣」、「好可悲」、「這個故事告訴我，沒有錢買春就好」、「花120萬去娶一個完全不認識，還有語言溝通障礙的人結婚生子，應該很多人都X不下去」、「台灣已經爛到連外籍配偶都看不上眼了嗎」。

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