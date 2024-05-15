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「極樂開車」駕駛右手狂抓！　對女伴色色影片瘋傳

記者張靖榕／綜合外電報導

越南網路交通論壇與車群近日流傳一系列影片，包括「當司機也有壓力」等內容，這些影片都是車內行車紀錄器視角，車主左手握方向盤開車，右手伸進女方衣服猛揉，笑得合不攏嘴。然而這類不注意車前狀況的危險駕駛行為，受到警方和不少網友的斥責。

▲越南汽車駕駛開車分心對女伴手來腳來。（圖／翻攝X，下同）

▲越南汽車駕駛開車分心對女伴手來腳來。（圖／翻攝X，下同）

其中一段影片紀錄時間為6日下午5時50分，駕駛開在最內側車道上，時速不明，心情卻明顯飛揚，他右手直勾勾地伸進女伴的衣服裡，在胸前撫摸，時不時還有用力的動作，女伴則是任他摸到飽。

▲▼越南汽車駕駛開車分心對女伴手來腳來。（圖／翻攝X）

另一段影片，錄影時間為4月7日下午1時30分左右，時速不明，女伴甚至在車輛行進期間解開安全帶，整個人趴到駕駛身上深吻一番，接著躺回座位兩腳開開，任男伴伸手游移。駕駛在接吻時一度閉上眼睛數秒，全程都笑得露出兩排牙齒。

▲▼越南汽車駕駛開車分心對女伴手來腳來。（圖／翻攝X）

▲▼越南汽車駕駛開車分心對女伴手來腳來。（圖／翻攝X）

綜合當地媒體報導，越南警方譴責這類行為，並指出當中涉及多項違規，可開罰80萬至100萬越南盾（約新台幣1000元至1300元），若因駕駛分心造成事故，則可開罰1000萬至1200萬越南盾（約新台幣1.2萬元至1.5萬元）。

這2段影片顯然都是被車主流出，尚不清楚車主的目的，有人懷疑是炫耀或是過於好色，想滿足某部分的慾望，也有可能是為了流量而上傳。

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