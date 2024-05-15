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一打三超狼狽！老公嘴「是妳自願當主婦」　她崩潰：能不能一起死

▲▼家庭主婦。（圖／CFP）

▲主婦照顧孩子一打三過勞，拜託老公竟被說「是妳自願成為主婦的耶！」（示意圖／CFP）

文／小林美希
譯者／陳姵君
摘自／台灣東販《老公怎麼還不去死

「是妳自願成為主婦的耶！」原本在餐飲店服務的神野理惠小姐（化名，34歲），出自「想專心持家與帶小孩」的考量，於25歲結婚時辭去工作。年長3歲的丈夫為居酒屋店長，由於店面從午餐時段營業至深夜，所以丈夫總是一早出門直到三更半夜才下班回家。而且六日還必須開會，所以也不在家。丈夫因此變成將家事與育兒全丟給妻子處理的大男人。

理惠在27歲、29歲、32歲時懷孕生產，3個孩子都是男孩。目前就讀幼兒園的二寶與2歲的小兒子最不好帶，兩人只要湊在一起，就會為了一點小事互相較勁，鬧到哭天喊地。老大已上小學，下課回來後還得幫他看作業。

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在老三剛出生時，理惠要獨自幫3個小孩洗澡也實在折騰。一手將寶寶夾在腋下，一手幫二兒子洗身體時，大兒子便趁她不注意，對著浴缸探頭探腦，接著整個人跳了進去，還差點溺水，令她嚇出一身冷汗。

外出散步或買菜也是困難重重。將寶寶安置於嬰兒推車，讓兩個小哥哥用走的，但走到一半，其中一人若不是吵著坐嬰兒推車，就是要求抱抱。「媽媽如果抱你的話就沒辦法推嬰兒車，用揹的好不好？」孩子有聽沒有懂，問了也是白問。

理惠有時忍不住對丈夫發脾氣，「你好歹也幫一下忙吧！」但他只說「是妳自願成為主婦的耶，這些事當然該由妳來做啊，我賺錢回來很累耶。」然後一個人在家喝著啤酒悠哉放鬆，終極手段就是裝睡。

這樣的狀態直到某天理惠發了40度的高燒，才稍微有所改善。丈夫為此盡力調整工作時間，幫忙看孩子，但只帶了1∼2個小時便宣告投降。後來在過年親戚齊聚一堂時，丈夫突如其來地在眾人面前表示「理惠妳也很辛苦，不如就請我爸媽幫忙吧。也是時候該買房子了，反正都要花錢，不如就蓋二代宅吧。」

理惠尷尬到臉快抽筋的程度，但還是努力按捺情緒，擠出笑容「這樣感覺也不錯呢」決定先用場面話來搪塞，公公與婆婆聞言秒回「哇～好開心喔！」興高采烈地討論起來。

理惠一心只想擋下這件事，但過完年後，丈夫的父親竟帶著1000萬日圓的鉅款找上門來。這下再也無法推辭了。兩代同堂住宅隨之落成，就此展開與公婆同居的生活。

你們可不可以行行好，結伴一起離開人世啊？

理惠的負擔反而愈來愈重。由於新家只規劃了一間廚房，所以炊事變成由她負責，但婆婆老是對菜餚味道嫌東嫌西，還會擅自加調味料，實在很討厭。另一方面，希望公婆可以「幫忙顧孫」的期待也幾乎落空。公公婆婆身體都還很硬朗，生活以休閒興趣為優先。

丈夫依舊超長時間工作，往往不在家，又要帶孩子又得伺候公婆，令她感到快窒息。然而，丈夫卻渾然不察理惠的心情，一回到家就是喝著啤酒，發出滿足的喟嘆。跟丈夫抱怨個幾句，婆婆就會立刻插嘴表態「他拚命工作一整天已經很累了，這點小事就原諒他吧！」轉而對理惠說教。

看到天空飄起雨滴，衣服還曬在外面時，只會高分貝嚷嚷「理惠，下雨了耶」，氣得理惠暗自嘟噥：那妳是不會自己收進來喔。——天啊，丈夫、婆婆與公公，可不可以行行好，結伴一起離開人世啊。

蓋了這棟二代宅，演變成上有公婆，下有3名幼兒得照顧的局面，就算是全職主婦也完全吃不消，搞到每天都快胃潰瘍。
幸好，現在大兒子已經懂事會幫忙做家事跟照顧弟弟。理惠則懷抱著「絕對要將孩子們教育成優質好男人」的夢想，讓自己重新振作起來。

在筆者剛開始針對勞動問題進行取材的2005年，強力推動放寬勞動法制的八代尚宏先生（時任日本經濟研究中心理事長）曾如此表示：「在低成長、人口減少的少子化社會，雙薪夫妻將成為主流，只有菁英上班族才有能力供妻子成為全職主婦。今後，全職主婦將成為一種社會地位象徵。」在經過十幾年後的現在，雙薪家庭的數量從2005年的988萬，增加至2014年的1077萬，單薪家庭的數量則從863萬減少至720萬。兩者之間的差數大約增長了3倍。

不是遭到「懷孕解僱」，而是因為經濟條件優渥沒必要工作，自願成為全職主婦的情況確實並不算多。有鑑於此，如同八代先生所預想般，全職主婦會成為一種社會地位象徵也不無可能。只不過，她們真的都過著幸福快樂的日子嗎？

★本文摘自台灣東販出版《老公怎麼還不去死：家事育兒全放棄還要人服侍？！來自絕望妻子們的深層怒吼》，原文標題「名為兩代同堂住宅的牢籠」。作者小林美希，曾任株式新聞社、每日新聞社《週刊經濟學人》編輯部記者，後成為自由記者，以青年世代的工作、結婚、生產、育兒與持續就業等問題為中心，進行取材與撰稿。該書聚焦於婚姻和家庭關係，透過實際案例、專家觀點分析，寫出讓人震撼的紀實報導。

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