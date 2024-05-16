結婚前後都「送」豪宅！她嫁鋼鐵老董11年　離婚後全被討回

▲高雄一名妻子離婚，法院判她要將名下兩戶豪宅還給丈夫。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名鋼鐵公司曾姓董座購買豪宅，登記在女友名下，過兩年曾男和女友結婚，不久後又買了2戶豪宅，為了提高貸款額度，他將其中一戶豪宅登記在妻子名下，然而結婚11年多兩人離婚，曾男也提告向她討回房地所有權。高雄地院審理，判定兩處房地只是借名登記在妻子名下，妻子應通通還給曾男。可上訴。

判決指出，曾男在2009年8月購買高雄一處豪宅，因他當時家庭關係不睦，害怕日後名下財產遭弟弟和父親瓜分，就把房產登記在女友名下。過了2年多，曾男和女友結婚，又於2015年買了某建案17樓相鄰的2戶豪宅，並將2戶打通使用，但因當時政府打房，曾男為了獲得更高的房貸額度，將其中1戶房地以妻子名義申購，並登記在妻子名下。然而婚後不到3年兩人開始分居，並在去年1月離婚，曾男認為兩處房地都是「借名登記」，提告要妻子將房地還來。

妻子在審理時指出，婚前買的房子是曾男為了給她婚姻保障，所以贈與她的，原本供兩人婚後同居。然而婚後因曾男多次外遇，造成她離家分居，但她並無拋棄房屋所有權。而婚後買的這棟房子也是歸她所有，只是兩人分居後，她把這處房地借曾男使用，但她仍會定期回去整理，雙方應是租賃關係而不是借名登記，而且曾男從提起離婚訴訟後，就沒有把這棟房子的貸款匯到她帳戶。

法官認為，所謂「借名登記」就是當事人約定，一方將自己的財產以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，而兩處房產的頭期款和貸款都由曾男、曾男所經營的公司名義負擔，離婚前水電、瓦斯、保險費及管理費等也都由曾男繳納，加上妻子無提出任何證據佐證自己的說法，可見曾男確實是房地的實際所有權人，既然借名登記關係經合法終止，妻子應將房產所有權轉移給曾男。全案還可上訴。