　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

結婚前後都「送」豪宅！她嫁鋼鐵老董11年　離婚後全被討回

▲澳洲籍男子顧陌（譯音）在台工作不順竟遷怒妻子，屢次言語凌辱與家暴毆打，今年初突離家不歸，妻子向法院訴請離婚判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲高雄一名妻子離婚，法院判她要將名下兩戶豪宅還給丈夫。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名鋼鐵公司曾姓董座購買豪宅，登記在女友名下，過兩年曾男和女友結婚，不久後又買了2戶豪宅，為了提高貸款額度，他將其中一戶豪宅登記在妻子名下，然而結婚11年多兩人離婚，曾男也提告向她討回房地所有權。高雄地院審理，判定兩處房地只是借名登記在妻子名下，妻子應通通還給曾男。可上訴。

判決指出，曾男在2009年8月購買高雄一處豪宅，因他當時家庭關係不睦，害怕日後名下財產遭弟弟和父親瓜分，就把房產登記在女友名下。過了2年多，曾男和女友結婚，又於2015年買了某建案17樓相鄰的2戶豪宅，並將2戶打通使用，但因當時政府打房，曾男為了獲得更高的房貸額度，將其中1戶房地以妻子名義申購，並登記在妻子名下。然而婚後不到3年兩人開始分居，並在去年1月離婚，曾男認為兩處房地都是「借名登記」，提告要妻子將房地還來。

妻子在審理時指出，婚前買的房子是曾男為了給她婚姻保障，所以贈與她的，原本供兩人婚後同居。然而婚後因曾男多次外遇，造成她離家分居，但她並無拋棄房屋所有權。而婚後買的這棟房子也是歸她所有，只是兩人分居後，她把這處房地借曾男使用，但她仍會定期回去整理，雙方應是租賃關係而不是借名登記，而且曾男從提起離婚訴訟後，就沒有把這棟房子的貸款匯到她帳戶。

法官認為，所謂「借名登記」就是當事人約定，一方將自己的財產以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，而兩處房產的頭期款和貸款都由曾男、曾男所經營的公司名義負擔，離婚前水電、瓦斯、保險費及管理費等也都由曾男繳納，加上妻子無提出任何證據佐證自己的說法，可見曾男確實是房地的實際所有權人，既然借名登記關係經合法終止，妻子應將房產所有權轉移給曾男。全案還可上訴。

ET快訊
柯建銘預告明立院可能爆發「史上最嚴重衝突」
快訊／「阿龍」證實非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明
赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看
上市大廠下周起停止買賣：接證交所通知
獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁
小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　業者喊：費用全免
爆衝突！邱議瑩嗆「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中和小姊弟確認「窒息死亡」！乾媽哭到癱軟　是否餵毒須待報告出爐

仿《艋舺》3秒膠灌傷口凌虐逼債　竹聯麒麟堂5人被逮大哥收押

台東騎士急煞！後座妻噴飛遭砂石車輾斃　一查她竟是通緝犯

漁船有密艙！偵搜犬嗅出328箱香菸　海巡攔截千萬走私貨

彰化白衣女暗夜低頭站路口...IG影片引熱議　警方給答案

小姊弟殞命！「喪葬費」恐壓垮家中經濟　殯葬業者喊：費用全免

打擊妨害綠能產業犯罪平台會議　屏東地檢署與各單位聯手出擊

恐怖！屏東女砍傷陌生男還開走他的車　墓仔埔被逮遭收押

藥單備註：媽媽是婊子！　基隆醫院「管理疏失」遭開罰6萬元

悶殺親生小姊弟被羈押禁見　狠母情緒平靜與毒品詐欺犯同房

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

坤達拍Energy MV累喊：想當五月天XD Toro被選NG第一…許願看牛奶跳錯！

陳庭妮「自認適合當媽」被問到害羞　和胡宇威吵架⋯遭他「認真提問」KO

汪追機車被唸滿臉委屈　親爸和好下秒開心狂奔

中和櫃姐沒結過婚 獨養2子女生父曝光｜20240515 ET午間新聞

統一獅開除U18國手黃勇傳　財務問題斷送職棒路！

中和小姊弟確認「窒息死亡」！乾媽哭到癱軟　是否餵毒須待報告出爐

仿《艋舺》3秒膠灌傷口凌虐逼債　竹聯麒麟堂5人被逮大哥收押

台東騎士急煞！後座妻噴飛遭砂石車輾斃　一查她竟是通緝犯

漁船有密艙！偵搜犬嗅出328箱香菸　海巡攔截千萬走私貨

彰化白衣女暗夜低頭站路口...IG影片引熱議　警方給答案

小姊弟殞命！「喪葬費」恐壓垮家中經濟　殯葬業者喊：費用全免

打擊妨害綠能產業犯罪平台會議　屏東地檢署與各單位聯手出擊

恐怖！屏東女砍傷陌生男還開走他的車　墓仔埔被逮遭收押

藥單備註：媽媽是婊子！　基隆醫院「管理疏失」遭開罰6萬元

悶殺親生小姊弟被羈押禁見　狠母情緒平靜與毒品詐欺犯同房

傅崑萁摸頭應是設計好的？　鄭運鵬：讓民眾黨抬不起頭

18小學生被撞死！南非大卡車逆向狂飆　校車撞爛20條人命魂斷國道

妻「情陷」境外間諜　副縣長夫「淪陷3人行」出賣國家機密

超商「永續商品」再+1！竟把地瓜變蠟筆　免費送方式曝光

財富之門打開了！「3星座」今起發大財　2類人成職場戰將

起標價4元！法拍「270個保險套」　網傻：被執行人山窮水盡了嗎

想偷拍女性泡湯裸體　日本男自製「岩石相機」被一眼識破落網

柯建銘預告明立院可能爆發「史上最嚴重衝突」　藍委嗆挑燈夜戰

中國地方政府出手買房去庫存　杭州臨安新政受關注

旁聽高虹安涉貪案　律師蘇奕全：自願捐贈事實明確、私聘助理無不法所有意圖

越南駕駛右手狂抓！　對女伴色色影片瘋傳

社會熱門新聞

盤點名人入獄！秦偉性侵少女　連千毅還在關

快訊／Toyz墨鏡、黑口罩　滿臉愁容現身報到

Toyz入監4年2月律師曝可能下場

Toyz「監獄公道伯」開播！晚餐揭曉

Toyz輕裝報到入監！6親友「擁抱送別」

騎車婦撞「1600萬限量法拉利」　車主求償百萬判決逆轉

悶殺2幼兒因壓力大？鄰居搖頭：最可憐的是蘇父

LIVE／Toyz入獄報到！販毒判4年2月

即／Toyz今入監服刑！吐心聲：未來可能要離開這片土地

驚悚畫面曝！垃圾車0煞車撞進聯結車

Toyz翻車大事紀！電玩世界冠軍淪階下囚

Toyz台中監獄服刑　編號3469住3人房　

超哥開大牛出車禍遭求償6400萬　他拄拐杖現身

Toyz今起改叫「3469」　監獄第一頓肉菜配白飯

更多熱門

相關新聞

「冒煙的喬」月花20萬租澄清湖麥當勞　籌備2年終開新品牌

「冒煙的喬」月花20萬租澄清湖麥當勞　籌備2年終開新品牌

澄清湖風景區是高雄最知名的景點，正門口過去知名地標「麥當勞」，出走後空置多年，根據租賃實登，10年來月租金從25萬元，降為20萬元，2022年9月由美墨餐廳「冒煙的喬」承租，歷經近2年，新品牌終於開始試營運。

畫面曝光！高雄男入住護理之家活活噎死

畫面曝光！高雄男入住護理之家活活噎死

高雄恐怖護理之家「男子被活活噎死」

高雄恐怖護理之家「男子被活活噎死」

高雄路面突破裂！騎士經過慘摔送醫

高雄路面突破裂！騎士經過慘摔送醫

台積電超狂U型反彈　高雄Q1買賣移轉棟數創2年新高

台積電超狂U型反彈　高雄Q1買賣移轉棟數創2年新高

關鍵字：

高雄離婚豪宅法院房地所有權

讀者迴響

熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

Toyz入獄…女友被狠酸「可以兵變」

顧婕驚直腸癌第4期！「癌細胞擴散至肝臟」

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz送最後道別禮！全台免費換1杯飲料

篠崎泫「領養Toyz媽媽」！

盤點名人入獄！秦偉性侵少女　連千毅還在關

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

37歲大叔娶19歲越南妹　「美妻照」曝光網炸鍋

妹子月經沒來「找男友通一下」隔天見血！婦科醫曝原因

3年前「全台最恐慌的1天」　他看電視震撼！

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

特斯拉高速撞建築物　3人被噴飛當場死亡

威力彩一注獨得！　女子捐500萬回饋雲林

更多

最夯影音

更多

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面