柯建銘指黃國昌被摸頭「千古一笑」　明憲政時刻「在韓國瑜一念之間」

記者杜冠霖／台北報導

明（17日）院會將處理國會改革法案、藐視國會罪、花東交通建設等數案，藍白立委已在議場門口輪值、徹夜排班，對此，民進黨團總召柯建銘今（16日）表示，藍白提案比義和團還義和團，起乩了，傅崐萁一手拿麥克風大放厥詞、一手摸頭黃國昌；黃國昌千古一笑，響徹立院天際。明天是憲政關鍵時刻，將是立法院「最長的一日」，是否堅守程序正義，就在韓國瑜院長一念之間。



▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者林敬旻攝）



柯建銘表示，前天14日程序委員會時，藍白聯手主導17日院會議程。第一案「立法院職權行使法」，藍白不同提案版本共23案，所有毀憲亂政，違憲擴權，盡在其中，充分發揮無所不用其極之能事，集體法盲、理盲，視憲法於無物，比義和團還義和團，起乩了。第二案、國民黨團傅崐萁刑法141-1、142-2，翁曉玲140-1，及藐視國會罪，處3年以下有期徒刑，共2案；第三案、立法委員互選正副院長辦法，共3案。及兩大違憲錢坑法案，環島高、花東快。15日藍白聯手，在議場門口排隊夜宿。

傅崐萁直言前三大案，及環島高、花東快，要在立法院闖關，柯建銘表示，傅崐萁一案一案來，畢其功於一役，一日完成，且起乩通靈稱民進黨欲佔領主席台，得意洋洋一手拿麥克風大放厥詞，而另一手摸黃國昌的頭，「黃國昌笑得開心，說明天議場開門，吹哨子，第一個衝上主席台保護韓院長一定是黃小弟！是公然侮辱？還是公開表揚？黃國昌詭異笑聲，響徹立院天際，堪稱千古一笑！」

柯建銘強調，程序正義也是30年來，劉松藩、王金平、蘇嘉全、游錫堃四位前院長所堅守的，如此才能讓民主政治能在台灣國會實踐，綻放民主之花香，這是國會的基本底線、堤防，能潰堤嗎？民進黨過去30年來，在院會、委員會、程序委員會，表決數萬次，沒贏過半次，未來四年也勢必如此，絕對不氣餒、不退縮，且會越戰越強，表決會輸，要贏論述、贏民心。

柯建銘指出，照目前藍白聯手，把議場門口當做馬戲團的劇場、眾丑角、群丑亂舞，準備迎接明天的勝利，向中國交待，向王滬寧交待，趕在5/20前獻上台灣國會屍首，為20日以後政治第二階段亂台、賣台行為，拉開序幕。