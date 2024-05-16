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社會 社會焦點 保障人權

Toyz晚餐煮好了！今起改叫「3469」　監獄第一頓肉菜配白飯

記者許權毅／台中報導

Toyz（劉偉健）販毒遭判刑4年2個月，今日下午12點57分坐上警備車發監前往台中監獄服刑，編號為3469。依照台中監獄所公布，今日晚餐預計是「五香滷肉、清炒空心菜、韭菜豬血湯」，但獄方表示今日湯品為「脆筍排骨湯」，稍早已經有部分晚餐樣品烹調完成，看上去相當簡單。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中監獄今晚餐點相當簡單，滷肉、炒青菜、排骨湯配白飯。（圖／民眾提供）

台中監獄副典獄長黃勝雄表示，劉目前會先住進新收房，因為是特殊人物，所安排的獄友都是相對單純的人物，年紀相比他會稍長一些。觀察2至3周後，會開始安排至工廠工作，換到較大間的獄房，明天開始就可接見。

▲Toyz今日發監，早上由家人、友人陪同到地檢署報到。（圖／記者湯興漢攝）

Toyz昨日開直播時透露，自己跟女友篠崎泫、媽媽在8日開車到南投民宿遊玩，不久就接到電話說「執行通知單」到了，確認自己16日要入監服刑。Toyz稱，一直以來的心態都是鴕鳥心態，把炸彈擺著，以為自己7、8月才會進去，得知後還是晴天霹靂。

▲Toyz在12點57分坐上囚車入監。（圖／記者許權毅攝）

Toyz說，事情發生後，身邊的人也是晴天霹靂，但是只能強顏歡笑，等到執行通知單寄到，還是崩潰。至於搞失聯的傳聞，他則說：「跑本來就不是選擇，曾經問過自己，幹這件事之後只有2個選擇，第一個繼續『屌不啷噹』，第二個就是關個2年，自己一定選後者。」

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