桃機又出事！3航廈工地吊車傾斜撐座懸空　勒令停工最高可罰45萬

▲桃園機場第三航廈興建工程工地昨天下午發生吊車吊臂傾斜工安意外，吊車險些翻覆。（圖／翻攝自臉書記者爆料網）

記者沈繼昌／桃園報導

興建中的桃園國際機場第三航廈工地昨（14）日下午，一輛吊車操作時突然向前傾倒險些發生翻覆，桃園市勞動局指出，經勞動部北區職業安全衛生中心今（15）日派員稽查，初判該工程從事吊掛模板用型鋼材料時，因移動式起重機之外伸撐座下方地盤承載力不足，導致移動式起重機傾倒情形，現場並無人受傷，初認工地確有疏失，除勒令停工並限期改善外，並開罰45萬元。

據指出，桃機第三航廈這起工安意外發生在昨天下午4時30分許，地點位於第三航廈北側工區吊掛作業，疑似地面不夠平整略微傾斜，導致吊車吊臂往前傾斜，工地人員立即以兩具大型吊車矯正吊車吊臂，現場並無人受傷。

▲桃園機場第三航廈興建工程工地昨天下午發生吊車吊臂傾斜工安意外，工地人員緊急派遣兩部大型吊具處理。（圖／翻攝自臉書記者爆料網）

桃園市府勞動局表示，針對昨天下午桃園機場第三航廈工區發生吊車吊掛作業傾斜狀況，勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心今天上午派員到場勞檢，以釐清事發原因，初判該工程從事吊掛模板用型鋼材料時，因移動式起重機之外伸撐座下方地盤承載力不足，造成移動式起重機傾倒情形，該事業單位對於軟弱地盤等承載力不足之場所，未於吊掛作業時採取地面舖設鐵板、墊料等補強措施。

▲桃園機場第三航廈興建工程工地昨天下午發生吊車吊臂傾斜工安意外現場，動用大型吊具搶救傾斜吊車。（圖／翻攝自臉書記者爆料網）

所幸事發後經初步確認無人受傷，純屬虛驚事件，該工程屬於丁類危險性工作場所，對於事業單位違反職業安全衛生法令相關規定，發生移動式起重機傾倒事故，有職業災害發生之虞，北區職業安全衛生中心已依法要求停工並限期改善，另對於現場設施與承攬管理缺失部分各處事業單位最高30萬元、15萬元之罰鍰。