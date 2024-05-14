防災觀念從小紮根　南消楠西消防分隊創意防災教育

▲台南市消防局二大隊楠西消防分隊，於14日上午8時至楠西國小實施防火防災教育宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

防災意識從小紮根做起，為落實學生防災教育，將防災觀念及知識融入生活及教育之中，楠西消防分隊於14日上午8時至楠西國小實施防火防災教育宣導。

消防人員發揮巧思，攜帶自製大型住宅用火災警報器模型，向全校師生們展示並宣導住宅用火災警報器、防火避難逃生、居家用火用電安全等方面的防火知識。由於最近地震頻傳，加上餘震不斷、而且夏天時節到來，戲水活動變多，警消同仁也宣導許多實用的防溺與地震的保命步驟，如遇溺水，可應用防溺5步｢叫、叫、伸、拋、划｣，如遇地震是保命三步驟｢趴下、掩護、穩住｣。

消防局長李明峯表示，秉持著市長黃偉哲的施政理念，城鄉安全一起守護，山區的民眾生命財產安全更不可馬虎。因此消防人員發揮創意，以巧妙的方式讓師生們印象深刻，同時也提高了防災憂患意識，讓防災知識從小紮根，若不慎遇到緊急情況時，能學以致用，做出正確的應變，減少傷害及財產損失。

第二大隊大隊長王騰毅表示，此舉也展現了消防分隊在防火防災宣導推廣上的用心，以及致力於創新方法以提高民眾參與度，十分用心！透過這樣的創意推廣方式也為今後的防災教育奠定了良好的基礎。