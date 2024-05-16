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台灣首發「屏東羅勒隊」成軍　10契作戶齊心拚百萬年薪

▲「樸作良食外銷聯盟」 。（圖／黃耀寬提供）

▲「樸作良食外銷聯盟」 。（圖／黃耀寬提供）

記者陳崑福／屏東報導

臺灣羅勒不斷獲得海外訂單，為穩定供貨，樸作良食創辦人黃淑女成立「樸作良食外銷聯盟」，盼徵求30公頃契作戶，滿足海外市場需求。

▲「樸作良食外銷聯盟」 。（圖／黃耀寬提供）

▲「樸作良食外銷聯盟」 。（圖／黃耀寬提供）

農業缺工衝擊生產，黃淑女強調，遊子都渴盼回鄉陪家人，經過一年多努力，百萬年薪契作戶終於招募成軍，包含挑戰百萬年薪的「專職戶」，以及「半農半X」的「兼職戶」，每人各一分地，年底將針對績效好的夥伴擴大面積，同時，今年10月更將再招募10位契作戶。

樸作良食顧問黃耀寬指出，這次百萬年薪契作戶超過250位民眾報名徵選，共50人完成實習，雖只有10位成為契作戶，但這是台灣首發，更是讓10個家庭在屏東安居樂業的起點。

「樸作良食外銷聯盟」是台灣國內餐飲業穩定供貨的首選，更是海內外食品加工業者的關鍵夥伴，因黃淑女用25年累積數十種蘿勒品種，可針對複雜多元的市場需求，提供不同的品種、尺寸、香氣等的解決方案。

她說，樸作良食有完整陪伴系統，例如「契作五幫助」，包含：媒合耕地、保價收購、好屏品種、栽種技術、系列課程，並落實「三好是義務」，包含：好品質、好安全與好認真，就能挑戰百萬年薪。

由於羅勒酷愛陽光，歐日冬雪紛飛無法栽種，臺灣羅勒趁機崛起，黃淑女說，「樸作良食」花25年，終於栽培出深獲國際市場肯定的蘿勒優勢品種「好屏一號」。

這次脫穎而出的10位契作戶，分別是北部壽險業退休的邱寀憓、退伍軍人任南儀、家庭主婦吳梅桂、銷售員吳季芸、物流士劉育麟、退伍軍人吳忠憲、返鄉種酪梨的陳佳妙、退伍軍人吳富貴、退伍軍人賴釗華與退休返鄉的楊麗煌。

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臺灣蘿勒黃淑女契作戶樸作良食外銷聯盟

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