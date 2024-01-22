東引戰情中心主任少校曾志偉　退伍後成羅勒契作戶

▲樸作良食創辦人(右)黃淑女，徵求契作夥伴 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台灣羅勒再傳佳績，因不斷獲得海內外訂單，樸作良食創辦人黃淑女為穩定供貨，盼徵求30公頃契作戶，建構「樸作良食外銷聯盟」。

羅勒酷愛陽光，因北半球產區急凍災情慘重，「樸作良食」用26年栽培出的羅勒優勢品種「好屏一號」意外爆紅，更堅定黃淑女招募契作戶，打造羅勒屏東隊決心。

黃淑女表示，遊子都渴盼回鄉陪家人，也有創業夢，這次招募挑戰百萬年薪的「專職戶」，以及「半農半X」的「兼職戶」，讓退休者可兼顧長輩照顧與擁有長期收入。

曾任東引戰情中心主任少校、現年44歲的退伍軍人藍偉志說，參加退輔會職訓專班參觀樸作良食後成為契作戶，因體力能負擔、投入時間規律、能陪家人，且契作保價收購，全家人就一起投入。

農民工作時間是早上五點到八點半、下午四點到六點半，生活規律愈來愈健康，與家人相處時間充裕，讓他感到愈來愈幸福。

有蓮霧栽種經驗的阿傑表示，務農是賺「天公錢」，寒害裂果或颱風水傷都無法銷售，決定從一年賭一次的果樹，成為每天都能有收入的專職契作戶。

過去跟農友在國內競爭價格，但樸作良食有穩定的海外訂單，且與農民甘苦與共，一起打市場，一起分享利潤，是阿傑決定加入的主因。

樸作良食有完整陪伴系統，例如「契作五幫助」，包含：媒合耕地、保價收購、好屏品種、栽種技術、系列課程，並落實「三好是義務」，包含：好品質、好安全與好認真，就能挑戰百萬年薪。

「招募百萬年薪契作戶」共兩場說明會，分別於2/1(四)與2/2(五)的上午10:30-11:30在屏東縣萬丹鄉的竹林有機農場舉辦，歡迎擇一參加，報名網址為： https://reurl.cc/nrL6o6 洽詢電話：樸作良食黃小姐0932-809-060