九層塔大缺貨1公斤290元　訂單爆量湧入屏東萬丹...農民開紅盤

▲今日禾佳有機農產運銷合作社理事主席黃淑女採羅勒 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

今年創下有史以來，全台一個月內三波寒流的紀錄，造成全國各地產區的羅勒，也就是傳統稱呼的「九層塔」嚴重凍傷大減產，造成市場追貨，訂單爆量湧入屏東縣萬丹鄉，農友樂開懷。

今日禾佳有機農產運銷合作社理事主席黃淑女指出，目前台北果菜市場羅勒一公斤在1/19日衝高到290元，但產地價一公斤約170元，而全台羅勒種植面積約250公頃，屏東就佔有150公頃，約佔六成以上，其中，萬丹鄉就佔全屏東縣產量的九成，無論市場上需求殷切的「紅骨九層塔」或「白骨九層塔」，萬丹鄉都找得到，且貨源充足。

黃淑女說，屏東氣候溫暖，無論是芬芳度、鮮美度、耐久度、氣溫與農民的熱情，屏東的「羅勒」的韌性都比其他縣市產區的「多一度」。許多大企業直接派車到產地取貨，凌晨一點或兩點也直接一車車載走，發往大台中、大桃園與大台北地區，顯然中北部缺貨孔急。

黃淑女建議，羅勒是溫熱帶的作物，特別怕冷，有需求的業者，可以直接跟合作社「預約式生產」，形成穩定的供應鏈，特別在發生「寒害」的時候，仍舊有足夠的供貨量能，避免受到供貨不穩定的衝擊。

她說，「白骨九層塔」的香氣清淡高雅，多作為餐飲料理的佐料，而「紅骨九層塔」味道濃郁芬芳，多使用在滷味與鹹酥雞，特別是鹽酥雞沒有九層塔提味，香氣就不夠，因此，使用「紅骨九層塔」可略為減量，就有使用「白骨九層塔」的效果。就營養價值來說，「紅骨九層塔」的鐵質含量高，是「白骨九層塔」的4倍，深獲家庭主婦的喜愛。