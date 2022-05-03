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母親節籲返鄉拚百萬年薪　「樸作良食」公開徵求契作戶

▲樸作良食創辦人黃淑女徵求30公頃契作戶 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲樸作良食創辦人黃淑女徵求30公頃契作戶 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

臺灣羅勒不斷獲得海外訂單，為穩定供貨，樸作良食創辦人黃淑女成立「樸作良食外銷聯盟」，盼徵求30公頃契作戶，滿足海外市場需求。

▲樸作良食創辦人黃淑女徵求30公頃契作戶 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲樸作良食創辦人黃淑女徵求30公頃契作戶 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

農業缺工衝擊生產，黃淑女強調，遊子都渴盼回鄉陪家人，因此故母親節前再度公開徵求契作夥伴，包含挑戰百萬年薪的「專職戶」，以及「半農半X」的「兼職戶」。

羅勒酷愛陽光，歐日冬雪紛飛無法栽種，臺灣羅勒趁機崛起，黃淑女說，「樸作良食」花25年，終於栽培出深獲國際市場肯定的羅勒優勢品種「好屏一號」。

現年43歲、曾任東引戰情中心主任的少校的藍偉志說，參加退輔會職訓專班參觀農場後就決定加入，並經實作發現體力能負擔、投入時間規律、能回鄉陪家人，且契作保價收購，全家人決定一起投入。而工作時間是早上五點到八點半、下午四點到六點半，因此，生活變規律，且與家人相處的時間變得充裕，人生感到愈來愈幸福。加上契作戶工作比在部隊時間還短、且沒有在部隊的精神壓力，又比一般退伍轉職保全收入多很多，且身體愈來愈健康。
有一分多農地的契作戶林惠珍表示，她是小學課後照顧班的老師，經實作後，與志同道合的姐妹成立「三個女生的斜槓人生」，正式成為「半農半X」的「斜槓戶」。

疫情期間，許多課後照顧班老師與兼課老師因學生在家視訊，不用到學校，就都沒有課上，完全沒收入，生活陷入斷炊的窘境，充滿經濟壓力！

原本擔心自己國小老師的背景，又是農業白紙，受不了務農的田間考驗，但在樸作良食的耐心協助下，逐步克服田間挑戰，填補疫情期間收入可能斷炊的壓力；在沒有資金壓力且不用打市場，「自己早上已不排課，發現收入比當老師好，自己愈來愈年輕，對黃淑女充滿感激」。

「樸作良食外銷聯盟」除專職契作戶外，也歡迎「半農半Ｘ」的「兼職戶」，且海外市場對品質要求嚴格，黃淑女承諾，會提供完整的配套協助，讓沒有農業背景或務農經驗的夥伴，也能快速上手。加入「樸作良食外銷聯盟」契作洽詢電話：黃淑女0932-809-060。

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