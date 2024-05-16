南投戲院6／22播《腦筋急轉彎2》　YMCA邀民眾認識情緒和家暴

▲南投YMCA下月將於南投戲院辦理家暴防治宣導活動，邀請民眾共賞迪士尼動畫《腦筋急轉彎2》。（圖／迪士尼影業提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府委託南投YMCA（社團法人南投縣基督教青年會）辦理「聊電影‧療自己」家暴防治宣導活動，將於6月22日上午於南投戲院登場、即起開放報名，邀請民眾一同欣賞迪士尼出品的院線動畫《腦筋急轉彎2》，藉此提升參與度及對家暴防治議題的關注度。

縣政府指出，本次活動採電影賞析、寓教於樂的模式辦理，而《腦筋急轉彎2》一片中將數種情緒擬人化作為主角，闡述的故事猶如許多生命經驗的縮影，並邀請講師引導觀影者們深入探討、覺察衝突生成的導因及情緒控管的重要性，辨識家暴危險因子並獲得家暴防治的正確概念，提升防暴意識及危機敏感度。

縣府提醒，本次活動名額有限，額滿為止，報名方式採線上報名制，意者請於開放報名後掃描QRcode（如上圖），或至「南投YMCA快樂服務誌」臉書粉專查看報名資訊，報名前則將須先通過「防暴小測驗」；活動內容豐富精彩，結束後還有驚喜小「彩蛋」，歡迎民眾踴躍報名參與。

南投縣自民國98年起委託南投YMCA承接家庭暴力被害人服務，至今持續辦理各項家暴防治宣導倡議活動，期待藉由多元化的活動形式、集結在地網絡資源，號召社區民眾共同宣揚家暴防治概念，並增強對求助管道與資源的了解，以建立良善的社區支持力量。