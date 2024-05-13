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大陸 大陸焦點 特派現場

25歲暖男遭「刀捅脖子」血流乾亡！女友殺人有預兆　5年不斷家暴　

▲江西女子因瑣事刺死男友。（圖／翻攝自微博）

▲網上流傳2人照片。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

江西一24歲女子近日因瑣事，刺死男友，事件引發關注。受害者姊姊在社交平台發文稱，兇手長期施暴，曾導致弟弟全身淤青、手骨骨折等情況，女方長期高消費但無工作，全靠弟弟養著，這次因為拍婚紗照的事情用刀刺向弟弟脖子。弟弟去世後，媽媽像丟了半條命。

綜合陸媒報導，5月11日，浙江省寧波市公安局海曙分局發布警情通報，「5月5日16時許，我區段塘街道發生一起刑事案件。徐女（24歲，江西籍）因瑣事與男友徐男（25歲，江西籍）發生爭執，徐女用水果刀刺傷徐男，後撥打120將其送醫。徐男經搶救無效死亡。目前，犯罪嫌疑人徐女已被我局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。」

▲江西女子因瑣事刺死男友。（圖／翻攝自微博）

▲姊姊發文。（圖／翻攝自微博）

當事人姊姊發文控訴稱，兩人交往多年，徐女脾氣暴躁，多次家暴其弟徐男，時間長達5年，期間一直高消費，但不做事，靠自己弟弟養著。

姊姊表示，徐女曾把徐男從樓上推下樓梯，致弟弟摔斷手骨和腰骨，但弟弟之後對母親謊稱自己酒醉後摔倒。

她說，「這次的事情特別嚴重，就是為了一點小事說拍婚紗照的事情，她跟我弟弟吵架，我弟弟沒有理她，他就坐在床上，打不還手，罵不還口，之後就被那個女的用刀捅了脖子，我弟到死都不敢相信她會下的這麼狠的手。」

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