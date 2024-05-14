鐵槌砸死妻！17歲子「滿身血衝超商求救」　彰化狠父重判24年

▲余男持鐵槌衝進超商追殺兒子。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名62歲余男，疑似不滿妻子長期借貸，將錢花在電子遊藝場跟寄回娘家印尼，去年7月間持鐵槌將妻子敲死後，再從住家一路追殺兒子，余子頭部及全身滿身是血衝進超商求救，震驚社會，因余子有輕度身心障礙，至今未從創傷中走出。地院審結，依殺人、成年人故意對少年犯殺人未遂等2罪，判余應合併執行24年。

▲余男拿著鐵槌衝進超商要追殺兒子。（資料圖／翻攝自爆廢公社二館）

由於該案涉及少年，彰化地院未公開判決書內容，回顧案發當時，余男家中經濟狀況不佳，列案低收入戶，再加上45歲余妻長期將錢寄回娘家印尼，甚至還向地下錢莊借錢，夫妻倆經常為債務問題發生爭執。

2023年7月5日傍晚5點38分許，余男趁妻子離開客廳準備晚餐時，拿鐵槌往妻子頭部猛烈攻擊，導致妻子頭部受創、身體碎裂，當場失去呼吸心跳，接著再拿鐵槌１對著兒子的頭部及身體不斷的敲擊，兒子緊急逃跑，忍痛拿起電話要報警求救。

▲余妻送醫院仍不治。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

余男轉而追殺兒子，從住家一路追到超商，余小弟滿身都是血衝超入超商不斷哭喊「救我」，民眾也趕緊報案，鹿港分局福興分駐所員警獲報後立即前往現場， 在超商外逮捕余男，並扣得其作案鐵槌，並將余妻、余子送醫急救，不過余妻因傷勢嚴重，仍因顱腦損傷而死亡。余子則受到左側眼眶骨頂部及內側骨折、頭皮血腫、及手指多處骨折等傷害，余案發後遭收押，也被檢方依家暴殺人罪嫌提起公訴。

余男至今仍在羈押，並向法官坦承殺人犯行，法院審結，犯殺人罪判處14年、成年人故意對少年犯殺人未遂罪判處11年，共應執行24年。全案可上訴。