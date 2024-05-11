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人妻每天「菸燙下體」綑綁凌虐老公！　還甩刀威脅割陰莖

▲▼恐怖人妻「綑綁、菸燙下體」凌虐老公。（圖／記者翻攝自X）

▲馬南幾乎每天都遭妻子綑綁凌虐。（圖／記者翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

印度北方邦一名男子馬南（Manan Zaidi）在結婚一年後，並未享受到新婚的甜蜜，反而經常遭受妻子的家暴，不但用香菸燙其私處，還威脅將陰莖割下來。馬南日前在房間偷裝監視器，成功拍下妻子對他的凌虐過程，並以此為證向警方報案，妻子才終於在5日被警方逮捕。

根據印度《NEWS 18》的報導，馬南在4月29日深夜拍下的影片顯示，梅哈爾（Mehar Jahan）將麻醉劑加入牛奶後逼他喝下，接著趁他失去知覺時，將他的手腳綁在床上，接著除了毆打、掐頸外，更用香菸燙下體、甩刀威脅割掉陰莖等暴力手段凌虐。

▲▼恐怖人妻「綑綁、菸燙下體」凌虐老公。（圖／記者翻攝自X）

▲▼馬南幾乎每天都遭妻子綑綁凌虐，最終靠偷拍報警。（圖／記者翻攝自X）

▲▼恐怖人妻「綑綁、菸燙下體」凌虐老公。（圖／記者翻攝自X）

馬南在影片中苦苦哀號，試圖反抗，但只換來梅哈爾更加猛烈的攻擊。最終透過在房間內偷裝監視器錄下全部過程，才以此為證向警方報案。

馬南透露，他們在去年11月結婚，妻子就要求他與家人分開居住，沒想到搬出來後，妻子竟然趁此機會對他施暴，幾乎每天都會毆打他。馬南說，只要抗議，妻子就會威脅殺死他·

警方根據馬南提供的證據，以企圖謀殺、傷害、使用藥物造成傷害、刑事恐嚇等罪名，於5日將梅哈爾逮捕拘留。

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