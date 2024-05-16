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社會 社會焦點 保障人權

騎車婦撞「1600萬限量法拉利」被求償百萬　判決大逆轉

南投一名婦人騎車與限量法拉利發生擦撞。（圖／報系資料照）

▲南投一名婦人騎車與限量法拉利發生擦撞。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

南投埔里一名60多歲婦人騎機車行經路口，與一輛要價1600萬的限量法拉利發生擦撞，被索賠130萬，這對月薪僅2萬多元的婦人來說，根本是天價，因此被告上法院。不過，法官審理後認為，超跑駕駛要承擔8成肇事責任，婦人則要承擔2成，判賠金額曝光。

據了解，婦人騎機車行經隆生路與珠生路口，當時珠生路為閃紅燈，隆生路為閃黃燈，企業小開駕駛黃色法拉利，結果與她發生碰撞，法拉利的前保險桿受損、機車倒地。

由於該輛法拉利是限量款，新車要價高達1600萬，且車子還買不到10個月，車主因而向婦人求償。然而，婦人打工月薪僅2萬多元，還要負擔家計，是標準的月光族，機車只保最基本的強制險。

婦人遭索賠130萬付不出來。（圖／報系資料照）

▲婦人遭索賠130萬付不出來。

該法拉利堪稱「移動式千萬豪宅」，光1根保險桿就要194萬元，就算零件折舊仍要近125萬元，加上工資、烤漆等費用，費用仍高達130萬元，婦人根本付不出來，結果遭對方一狀告上法院。

法拉利車主的保險公司提告，要求婦人支付維修費130萬2062元，但法官審閱交通事故調查及現場勘驗紀錄，發現肇事現場為閃光號誌路口，而珠生路為閃紅燈，應停車再開，隆生路為閃黃燈則須減速。

法官認為，法拉利駕駛行經閃紅燈路口，未停車再開是肇事主因，該負起車禍事故的過失責任比例占8成，而婦人行經閃黃燈路口，未減速並注意車前狀況，必須負擔2成的肇責，應賠償對方26萬412元。

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