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42％愛穿UNIQLO！銀行員曝「黑卡有錢人4特徵」　這地方最敢花

銀行員曝真正有錢人4特徵　42.1％愛穿UNIQLO「這地方最敢花」

▲擔任過理專的日本財經作家椿慧理指出，日本有錢人有4大共通點。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

有人說，有錢人之所以會有錢，是因為投對胎，不過「富裕」其實是可以培養的，在日本，就有銀行行員觀察到真正的有錢人具4大特徵，而調查更發現，有多達42.1％的有錢人普遍不買高檔名牌衣，反而是到平價服飾品牌UNIQLO添購衣服。

銀行員曝真正有錢人4特徵　42.1％愛穿UNIQLO「這地方最敢花」

▲有近半數有錢人最愛的品牌卻是平價的「UNIQLO」。（圖／翻攝自X）

據日媒《LIMO》報導，曾在銀行工作10年、擔任過理專的日本財經作家椿慧理近日表示，有錢人有4大特徵，包括維持運動習慣、不追求名牌、重視人際關係、對他人很大方等。

椿慧理引述野村綜合研究所的統計數據發現，在日本資產超過1億日圓，約新台幣2072萬元的有錢人佔整體人口的2.7％，在這個群體中，也是社會上持有黑卡（Luxury Card）的主力族群，而她再以銀行針對黑卡持有者生活消費習慣及價值觀的調查中，找出了有錢人「4大共同特徵」。

首先就是有運動習慣，椿慧理分析，富人們都認同，運動有助強健身體，還有提神醒腦、緩解壓力的作用，保持健康也可以視為一種投資，而調查也顯示這些黑卡持卡人「為了健康」，會注重睡眠、飲食及定期慢跑或訓練等習慣。

再來，有錢人共通點就是不追求名牌，最愛穿UNIQLO，根據詢問Luxury Card持卡人最常穿的服飾品牌，第一名為UNIQLO，高達42.1％的受訪持卡人表示，比起高檔的衣服，他們更重視衣服的材質舒適度、機能性；椿慧理指出，當提到有錢人時，大家往往聯想到名牌服飾，但其實許多人更注重是否適合自己，以及衣服的機能性。

第三點，有錢人則是重視與人的聯繫，據椿慧理表示，作為前銀行員工，她過去有和有錢人打交道的經驗，她會聽到這些富裕客戶告訴她「從學生時代起就經常和朋友聚會」、「我和家人很緊密，經常一起旅行」，還有客戶表示，每年都會帶員工去海外旅行，對此，她認為，與人連結是協助業務發展的關鍵。

最後，有錢人「很願意為別人花錢」，椿慧理表示，普羅大眾對有錢人的印象可能是會隨心所欲花錢，但她所親眼目睹的有錢人，自己日常花錢大多都很慎重，卻很願意「為別人花錢」，有些客戶會告訴她「我會花很多錢家庭旅行」、「我會花很多錢和朋友一起享受特殊經驗」。

有42.1％的日本有錢人最愛穿Uniqlo。（圖／翻攝自LIMO）

▲有42.1％的日本有錢人最愛穿UNIQLO。（圖／翻攝自LIMO）

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