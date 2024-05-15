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海底撈宣布赴美掛牌　創辦人夫妻身家破3000億！火鍋業績驚人

海底撈宣布將在國外發行股票。（圖／維基百科，由 N509FZ自己的作品, CC BY-SA 4.0）

▲海底撈宣布將在國外發行股票。（圖／維基百科，由 N509FZ自己的作品, CC BY-SA 4.0）

圖文／CTWANT

知名連鎖火鍋店「海底撈」發跡於中國四川，以「服務周到」為特色，深受不少台灣人喜愛，如今宣布將在國外發行股票，又要新增1家上市公司，而背後創辦人夫妻堪稱火鍋界的人生贏家，身家超過700億人民幣（約3119億新台幣），相當驚人。

據《時代財經》報導，海底撈13日在美國證券交易委員會（SEC）披露公告，海外業務特海國際將發行2692700股美國存托股票（ADS），預計該股將在納斯達克股票市場交易，代碼為「HDL」。本次發行完成後，假設承銷商不行使購買額外美國存托股份的選擇權，創始人張勇控制的實體將總共擁有公司已發行股份的45.66%。

張勇和妻子舒萍的火鍋產業版圖上已有海底撈、頤海國際、特海國際3家上市公司，截至2023年底，海底撈、特海國際及蜀海供應鏈集團（前身為海底撈的餐飲供應鏈子公司）總計貢獻了頤海國際收入的32.7%。

海底撈宣布赴美掛牌　創辦人夫妻身家破3000億「火鍋版圖業績超驚人」

▲張勇夫妻的火鍋產業版圖發展相當可觀。（示意圖／翻攝自pixabay）

從業績層面來看，張勇夫妻的火鍋產業版圖發展相當可觀，去年底海底撈收入為414.53億元人民幣，歸母淨利潤達44.99億元人民幣，成功扭轉疫情期間的業績虧損。

自2016年海底撈拆分上市以來，頤海國際營收也持續增長，收入從10億元人民幣規模，增長至2023年超過60億元人民幣，2023年凈利潤達9.07億元人民幣，同比增長11.2%，而目前這家上市公司總市值已超過5765億新台幣。

在2003年的《胡潤中國百富榜》上，張勇夫妻以750億元人民幣的身家，排名第45名，假如特海國際得以順利在納斯達克上市，這對來自四川的夫妻身家將再度上漲，而海底撈也有機會進一步開拓北美市場。

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