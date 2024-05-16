便秘女硬擠「有東西掉出來」竟是直腸黏膜　醫揭大號時間是警訊

▲一名女子出現直腸黏膜脫垂。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名每次排便需耗時30分鐘到40分鐘的40多歲女性，在經過長期的久坐如廁後，發現有東西「掉出來」且越掉越多、越大，就醫驚覺是直腸黏膜脫出肛門。

大腸直腸科醫師賴香伶在節目《醫師好辣》分享這名患者案例，該名女患者除了每次如廁時間長，還必須用力擠才能排便，未料排便配手機及用力擠的時間久了，竟發現有東西掉出來。

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女患者因為掉出來的東西越來越大且越多，甚至只要走路時間一長，就會感覺有東西掉出來而就診。賴香伶請對方在醫院使用廁所後，發現掉出來的除了痔瘡，還有痔瘡上方的直腸黏膜。

賴香伶指出，這情況會造成大量出血，女患者也確實每次排便都會不斷流血，甚至有幾次因貧血太嚴重急診。建議女患者先處理血紅素再解決痔瘡脫垂，也告知不應蹲馬桶超過10分鐘，若沒便意就別繼續坐在馬桶上。

大腸直腸外科醫師陳威佑曾表示，長時間坐在馬桶上可能會引起一系列健康問題，並指健康成年人正常排便時間最好控制在3到5分鐘以內，降低罹患痔瘡等疾病機率。如排便超過15分鐘就可能是警訊。

排便時間過久除可能引發痔瘡，也可能產生便秘、肛裂、直腸脫垂及腹部不適等問題，且若沒有便意卻硬要蹲廁所，可能擠壓肛門血管造成腫脹、疼痛，最後形成痔瘡。

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