快訊／黃循財正式宣示就職！成新加坡第四任總理

記者閔文昱／綜合報導

新加坡總理李顯龍在執政近20年後卸任，並交棒給副總理兼財長黃循財（Lawrence Wong）。黃循財15日晚間8點15分正式宣示，就任新加坡第四任總理。對此，新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）率先發表談話，他表示感謝李顯龍畢生為國奉獻，相信黃循財接任總理，能繼續保障國家利益，並與國人同譜寫新加坡故事的新篇章。

▲新加坡第四任總理黃循財（Lawrence Wong）。（圖／路透）

回顧黃循財的從政之路，他1997年進入政府單位工作，在貿易和工業部擔任經濟學家，2001年與2004年先後在財政部和衛生部任職，2005年至2008年擔任前總理李顯龍的首席私人秘書，3年後出任能源市場管理局副執行長，隔年升任執行長。

在政務官方面，黃循財目前至少在6個政府部門擔任政治職務，其中4個部門還是部長高位，為他的執政奠定強大與多元化的基礎。2011年，黃循財被委任教育部兼國防部政務部長，2012年升任通訊及新聞部和教育部高級政務部長，同年11月出任文化、社區及青年部代部長。

2014年，黃循財在文化、社區及青年部升任部長，同時兼任通訊及新聞部第二部長。2015年，他成為國家發展部長，2016年受委任成為財政部第二部長，2020年轉任教育部長，同年5月接下財政部長一職。

