嘆中華民國無法像新加坡　朱立倫：執政者忽略在野黨良善諫言

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

新加坡總理李顯龍今（15日）正式卸任，交棒給副總理兼財政部長黃循財。國民黨主席朱立倫今（15日）於中常會發表談話時除了對黃循財表達恭賀外，也對卸任的李顯龍表達最高的敬意；不過，朱立倫也提到，中華民國為什麼沒有辦法像新加坡一樣？因為短視、獨霸的執政者忽略在野黨的良善諫言，讓台灣無法凝聚社會共識、沒有長遠的規劃、無法向上提升。

朱立倫表示，李顯龍領導新加坡二十年，是他二十幾年的老朋友，他親眼見證了新加坡的進步繁榮。李光耀讓世界認識新加坡、吳作棟總理讓新加坡走向全世界、李顯龍讓全世界走進新加坡。最好的人才、國際企業、世界的朋友都走進新加坡。朱主席更對新加坡，在關鍵的時刻扮演關鍵的角色，讓世界與兩岸更和平表達感謝。

朱立倫提到，李顯龍總理在卸任前的訪談當中，提到新加坡最重要的三件事情：社會的凝聚力、長期的規劃，加上政治的和諧跟良善。他說新加坡絕對不可以走向平庸，也絕對不可以走向民粹主義、部落主義、本土主義，否則將會走向落後衰敗，李顯龍的經驗是很大的警示。

朱主席質疑，中華民國為什麼沒有辦法像新加坡一樣？短視、獨霸的執政者忽略在野黨的良善諫言，讓台灣無法凝聚社會共識、沒有長遠的規劃、無法向上提升。朱主席更抨擊，賴清德準總統從選完到今天，空白了4個多月，兩岸沒有更和平，國際沒有更相信台灣安全，國內的爭議議題、朝野關係沒有進展，甚至倒退。

「期待賴清德讓國家的利益大於民進黨的政黨利益，讓民進黨的政黨利益超越民進黨個人、派系的利益。」朱表示，520即將到來，國民黨已經展現最大的誠意、善意，提出具體可行的建言、政策，期待透過立法院朝野合作，共同努力。

最後，針對民進黨對國民黨立法委員、地方首長發動媒體、網軍、直播主的攻擊，以及司法與罷免等等惡意的手段威脅，朱立倫要求全黨同志，必須同心、全力相挺為國家努力、為人民發聲的立委同志、民意代表，以及認真努力的地方首長。希望同志都以大我重於小我，同心協力為中華民國努力。

