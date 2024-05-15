新北黑幫吸收越南妹創「月陽會」　色誘男大生毆打灌酒勒索25萬

記者陳以昇／新北報導

新北市一名自稱天道盟太陽聯盟台籍男子，吸收越南籍移工及來台唸書的越籍學生加入自創「月陽會」，日前得知一名來台唸書的越籍男學生家中富裕，於是運用美人計，找同鄉年輕越女約他唱卡拉ok，隨即控制他行動，9人輪流對他毆打、灌酒，男學生交出5萬元後，還被要求再給20萬，他趁隙逃走報警，警方循線逮捕主嫌及幫眾等10人，訊後依法送辦。

▲裴姓男大生趁隙逃走 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，28歲台灣籍蔡姓男子從事網路直播，自稱是天道盟太陽聯盟成員，在新北市新莊區吸收越南籍移工及來台唸書的越籍學生，自創「月陽會」，夥同越南籍幫眾勒索、坑騙同鄉，日前得知在基隆某學院念中文的25歲越南籍裴姓男學生家中富裕，於是運用美人計，將他誘騙出來。

▼警方逮捕「月陽會」其他涉案幫眾 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

主嫌蔡男要求幫眾20歲越籍黎姓女學生，約了裴男到新莊區五工二路一家卡拉ok店歡唱，才剛進門隨即被控制行動、拿走手機，並遭10人圍毆並灌酒，裴男受不了毆打，當場交出5萬現金，沒想到蔡男食髓知味，要求裴男叫家人再匯款20萬元才肯放他走。

裴男為了脫困謊稱朋友會送錢過來，再趁看守的其他犯嫌熟睡趁隙逃脫，跑到五工路時剛好碰到巡邏員警，表明遭囚禁、毆打及勒索財物；新莊警分局獲報立即成立專案小組，由新北檢察官林鈺瀅指揮，分別在12、13日兩天，兵分多路在雙北市、新竹等地，逮捕主嫌蔡男及其他9名幫眾。

警方分別查扣球棒三支、幫派書法橫幅「天道酬勤」、手機10部、借據13張等證物，訊後將10人依組織犯罪、恐嚇、擄人勒贖、傷害等罪移送新北地檢署偵辦。林鈺瀅檢察官表示，近期發現許多不法集團吸收外籍人士從事不法，本案將會擴大溯源追查有無幕後集團操縱。

▼警方起獲幫派書法橫幅「天道酬勤」及其他證物 。（圖／記者陳以昇翻攝）