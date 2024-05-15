北市議會成立「台智光」調查小組　柯文哲任內3大案爭議全專案調查

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、前台北市長柯文哲身陷三大案爭議，繼京華城案、北士科案後，台北市議會民進黨、民眾黨議員15日提案，建議針對台智光警用監視器案成立專案調查小組，市議會下午通過政黨協商成立，此為市議會針對柯文哲任內爭議案，成立的第三個調查小組。

為釐清「台智光警用監視器案」決策始末以及相關文件，依據《台北市議會專案小組設置及處理辦法》第二條，「台北市議會為審查議案或對某一案件或問題認有專案研究或對外調查之必要者，得經大會議決通過成立專案小組」，建議成立專案調查小組，針對涉及該案相關局處官員進行訪談及資料文件調閱，以檢討該案相關參與者之行政責任。

對此，民進黨議員簡舒培說，民進黨都同意，本來就是一個這麼大的弊案，能夠調查當時不管是郝龍斌簽，或是柯文哲8年任內是不是有跟台智光議約討論費率的部分，都應該要調查清楚，「我們都同意，這東西本來就要調查清楚」。

簡舒培說，當初沒有成立調查小組，是因為檢察官已經介入調查、下令不能給資料，調閱小組只是有調閱資料的權限，但無法逾越司法調查。但民眾黨因此不斷消費這件事情，質疑民進黨、國民黨不敢成立調閱小組是因爲藍綠都有涉案，「既然民眾黨成立，我們當然同意」。

簡舒培提到，這案子能不能調查下去就很有趣，如果檢察官不給資料怎麼辦？可以調柯文哲來講，是可以訪談關係人，那麼愛講就調他來講，「他們沒有想到難看的是他們，只能約訪相關人，柯文哲就會是重要關係人，不能調閱資料但可以訪談人，如果我是小組成員一定第一個訪談柯」。

張斯綱說，會議結論是決議開台智光的調查小組，但市政府那邊有提醒，現在很多文件都列入管制，所以到時候未必能夠調到什麼東西，「檢察官有去函市政府」。

而此調查小組為民眾黨議員陳宥丞提案，是否認為民眾黨要對三大案提出反擊？張斯綱坦言，「對，我覺得有點」，但就順其自然發展讓它成立，但調也調不出什麼樣的資料，因為檢察官都去函市政府，包括什麼內簽、合約，通通不能調。

民眾黨議員陳宥丞說，民進黨贊成、國民黨不反對，市政府確實有提出來現在為難之處，因為檢調之前早就有要求過偵查不公開，副市長有唸出一些不能公開的密件，曾經調閱過的內容，證明確實未來調查小組會有窒礙難行之處。

陳宥丞說，藍綠白議員都認為，議會還是要堅守調查權的本分，如果真的進到調查小組，要請市政府跟檢調協商，比如用秘密會議方式，用一個方式要求議員不公開然後部分資料可索取、採秘密會議方式程序進行，這畢竟是議會遇到的第一次，所以議會的態度要有。

陳宥丞喊話，市政府未來應再去跟檢調做協商，大家怎麼取得行政立法司法的平衡，而不是讓議會自我閹割，這是我們不樂意見到的，所以也是藍綠白剛剛大家沒有意見通過的原因。他也說，民眾黨將由議員林珍羽代表。