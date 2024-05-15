嗆鍾小平找柯文哲刷存在　吳怡萱：別為政治利益犧牲市場重大建設

▲民眾黨點出賴清德上演《老闆叫我測風向》實境秀記者會，民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的3大案延燒，藍綠狂追有沒有第4、5案，國民黨台北市議員鍾小平質疑第一果菜市場改建案涉圖利，使柯喊話要攤商去跟鍾小平抗議，而鍾小平則反嗆柯是毛澤東文革行徑。對此，民眾黨發言人吳怡萱回擊鍾小平「找柯文哲刷存在」，奉勸這些為了政治利益犧牲市場重大建設的人，別再鬧下去。

民眾黨發言人吳怡萱、李有宜、台北市黨部主委張志豪15日上午於台玻大樓召開「賴清德上演《老闆叫我測風向》實境秀」記者會，質疑賴清德執政態度曖昧不明，例如能源政策、消防組工會及重要人事案，老是透過特定人士放話、媒體來測風向。

針對鍾小平批評柯文哲號召魚果攤商去抗議，是毛澤東的文革行徑？吳怡萱回嗆，鍾小平稱柯文哲找她取暖，那她認為鍾小平是找柯文哲刷存在感；鍾小平認為柯文哲像毛澤東文革，那她認為鍾小平是吃到民進黨口水，因為民進黨近期一直批評民眾黨519文宣是文革式的圖，然而民進黨多少次使用類似LOGO形象做文宣式宣傳，已經是「綠能你不能」。

吳怡萱質疑，鍾小平是吃到民進黨口水，老是貼文革、毛澤東，「你自己才是貼著柯文哲在刷存在感！」還是要回到嚴肅問題、嚴肅面對，市場改建是非常重要且要持續推動的工程，看到今早台北市長蔣萬安的回應稱「市場改建必須要努力推動」，那就奉勸這些為了政治利益犧牲市場重大建設的人，不要再鬧下去了。