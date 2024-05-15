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柯文哲被酸「老狗玩不出新把戲」　民眾黨嗆游淑慧：法盲還是文盲？

▲▼民眾黨點出賴清德上演《老闆叫我測風向》實境秀記者會-李有宜，吳怡萱，張志豪。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾黨點出賴清德上演《老闆叫我測風向》實境秀記者會，民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲自13日起連續3天透過影片澄清台北市長任內的3大案，14日提及自己是台智光案檢舉人，現在卻被調查，使國民黨台北市議員游淑慧15日酸柯「老狗玩不出新把戲」並提出質疑。民眾黨發言人吳怡萱回擊，游淑慧仍拿錯誤圖卡誤導大眾，自己拿出的母約寫「當期」，卻用106年與100年做比較，「妳是法盲還是文盲？」

民眾黨發言人吳怡萱、李有宜、台北市黨部主委張志豪15日上午於台玻大樓召開「賴清德上演《老闆叫我測風向》實境秀」記者會，質疑賴清德執政態度曖昧不明，例如能源政策、消防組工會及重要人事案，老是透過特定人士放話、媒體來測風向。

被問到怎麼看游淑慧批評「老狗玩不出新把戲」，並質疑柯當市長8年怎麼不組廉政調查小組、任內不努力調查郝龍斌跟台智光違法就順勢解約，反而爽用8年？吳怡萱酸說，「真的是辛苦游淑慧，一直幫郝龍斌護航。」

吳怡萱表示，過去8年沒有像今天這樣，有國民黨的議員被收押，這是鐵錚錚的事實，過去8年沒有出現具體事證的時候，要如何去做包含她質疑的解約、跟對方交涉？現在已有具體事證，就請台北市長蔣萬安針對問題解決問題。

▲▼民眾黨點出賴清德上演《老闆叫我測風向》實境秀記者會-李有宜，吳怡萱，張志豪。（圖／記者周宸亘攝）

吳怡萱提及，游淑慧提到的費率問題，在臉書上還是拿錯誤圖卡誤導社會大眾，例如說警察局傳輸網路是子約超越母約、違背母約，同時貼出母約裡面8.6項顯示「適用機關使用本案電路服務費率，不應高於本府既有支付之費率或當期行政院政府網際網路網契約價格95％；若廠商於服務建議書回饋方案所載費率優於前揭標準，則以該優惠費率辦理。」

「我要直接挑戰游淑慧議員，妳是法盲還是文盲？妳自己拿出來的母約寫『當期』，結果過去用106年與100年比較，這是『當期』嗎？」吳怡萱痛批，因為是一年一約，既有費率也可能是前一年的約，「既有費率比較會是前一年或當年，而不是用100年跨越時空比較106年。」

吳怡萱說，當時已經出面澄清此圖卡誤導社會大眾，但游淑慧還是拿錯誤圖卡出面，「妳就直接回答，為什麼拿100年與106年互相比較，還跟我說母約裡面寫到『當期』，這要怎麼解釋？」

最後，吳怡萱強調，請不要再轉移焦點，費率不是問題，問題在於有人涉案，蔣市府基層員工跟台智光提出的終止契約理由，就是根據母約中有人疑似收受賄賂取得不正當利益，根本不是費率問題，請游淑慧不要轉移焦點。」

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