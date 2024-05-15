被控魚果市場案涉圖利！柯喊話攤商抗議　蔣萬安：盼改建別受影響

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲的3大案延燒，使柯文哲連續3天透過影片澄清，14日談及台智光案，直言自己是檢舉人卻反被調查，另也提到被台北市議員鍾小平指控第一果菜市場改建案涉圖利，號召攤商去跟鍾抗議。台北市長蔣萬安15日表示，不希望市場改建受到影響，因為市場改建有公益性，有必要維持魚果跟蔬菜的供貨穩定。

▲台北市長蔣萬安出訪日本記者會。（圖／記者陳家豪攝）

蔣萬安15日啟程訪問日本4天，在松山機場接受媒體訪問。針對怎麼看柯文哲這2天一直透過影片解釋三大案，另也對第一果菜及魚類批發市場改建案，號召攤商出面抗議？蔣萬安提及，針對魚果市場改建案，之前已經說過，當然不希望市場改建受到影響，特別魚果市場因為有公益性，是公用事業，必須要維持魚果跟蔬菜的供貨穩定。

蔣萬安指出，所以在一開始，整個規劃、設計到發包到執行，其實前任市府都已經完成並且進行，上任後就面對各項問題，即刻解決，希望讓整個改建順利往前走。

另外，怎麼看柯文哲說自己是台智光案檢舉人，現在卻被調查，以及認為母約才是問題，解子約可能沒有什麼用？蔣萬安回應，台智光不只是政風已經啟動調查，檢調也都已積極偵辦，也發動強制執行或搜索、羈押，這部分就留給政風以及檢調充分辦理的空間，好好的還原真相，讓事實呈現。