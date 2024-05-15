柯文哲稱台智光禍從郝龍斌　游淑慧揭疑點轟：義無反顧一直騙

▲前台北市長柯文哲 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲近日捲入台北市長任內北士科、京華城、台智光等爭議，柯文哲14日回應台智光案指出，前市長郝龍斌任內簽約，一簽就簽25年，他任內多次想與台智光解約，找了多家律師事務所都無能為力，要議會調查小組查台智光。對此，國民黨議員游淑慧今（15日）砲轟柯文哲，是不是忘了自己剛當完8年台北市長？真是「在任爽用、卸任才罵」，她更點出三疑點，狠酸柯文哲「義無反顧一直騙」。

游淑慧表示，圍郝救柯，老狗玩不出新把戲。柯文哲昨晚換嘴台智光，又扯台智光郝龍斌是罪魁禍首、蔣萬安不敢解約、議會不敢調查，這位阿北，是不是忘了，他剛當完八年台北市長，她點台智光案「詭異的事實」，就是柯「在任爽用、卸任才罵」。

游淑慧質疑，柯文哲一直叫台北市議會要組專案小組調查台智光，他當市長有八年耶，他怎麼不組廉政調查小組？自己怎麼不告發？她再質疑，柯文哲跟蔣萬安說，有違法就可以跟台智光解約，那他任內怎麼不努力調查郝龍斌跟台智光違法，然後就順勢解約？反而爽爽用八年？

▲台智光案母約（圖/翻攝游淑慧臉書）

游淑慧說，柯文哲當了八年市長，該做不做的事都他在說，現在在叫罵什麼呢？不爭的事實，就是郝市府一塊錢都沒給過台智光，而柯市府跟台智光簽的子約費率高過母約。

游淑慧點出台智光三大疑點，第一，母約是有費率上限，永遠要低於中華電信。第二，105年柯文哲親自主持的廉政會議，決議台智光案「不立案調查」。第三，106年柯文哲市府簽訂了不平等子約，給與超越母約費率上限的費率。

▲台智光案柯文哲任內議決不立案（圖/翻攝游淑慧臉書）

最後，游淑慧強調，蔣萬安因為議價被業者嗆聲，而柯文哲八年跟台智光順利議價，「說真的，該調查誰呢？」她認為網友說的好，柯文哲義無反顧一直騙。

▲台智光案柯文哲任內簽訂高於母約的價格。（圖/翻攝游淑慧臉書）