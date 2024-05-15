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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

三大案基層成替死鬼？　游淑慧爆：柯文哲與財團互動竟從未廉政登錄

▲▼ 音樂劇《倒垃圾》彩排-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲前台北市長柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

前台北市長柯文哲捲入任內北士科、京華城、台智光爭議，議會成立調查小組進行2大案調查，身兼京華城調查小組召集人的國民黨台北市議員游淑慧，今（15日）先批柯文哲在台智光案「義無反顧一直騙」，接著又爆料，柯文哲與財團互動的行程，都沒有登錄，財團來請託遊說柯文哲的案件，也沒有定期公布，甚至連廉政登錄都沒有。她嘆，2014年柯正氣凜然宣布了「透明廉政公約」，結果就只有一個老實的基層公務員，孤零零被登錄了，「柯文哲說的話，有多少是真的」？

游淑慧在臉書表示，可憐遵守公約的公務員、可憐相信柯文哲八年的人。2014年10月28日，柯文哲發了一個正氣凜然的臉書，其中有兩點感動了許多基層公務員和柯粉。

游淑慧表示，內文第一點，柯文哲要求所有高階政務首長行程一律登錄列管備查。第二點，柯文哲要落實遊說法規範，定期公布利益團體遊說狀況，以保障市民與公務員的權益。柯文哲稱要把高階官員的行為規範做一個清楚要求。

▲▼游淑慧翻出柯文哲過往臉書貼文。（圖/翻攝游淑慧臉書）

▲游淑慧翻出柯文哲過往臉書貼文。（圖/翻攝游淑慧臉書，點圖放大）

游淑慧質疑，但柯文哲說一套、做一套，結果呢？柯文哲、副市長與財團互動的行程，沒有登錄，財團來請託遊說柯文哲和副市長的案件也沒有定期公布，甚至連廉政登錄都沒有。

游淑慧指出，她跟政風處索資，從104年開始，關於京華城、威京集團、或新光人壽相關請託關說的廉政登錄資，結果呢？就只有一個老實的基層公務員，孤零零被登錄了，真應該給這位公務員記功。

▲▼游淑慧貼出104年開始，關於京華城、威京集團、或新光人壽相關請託關說的廉政登錄資料。（圖/翻攝游淑慧臉書）

▲游淑慧貼出104年開始的廉政登錄資料。（圖/翻攝游淑慧臉書，點圖放大）

最後，游淑慧強調，其他明明被拜會遊說的局長、副市長和市長等高階政務首長，全都不登錄，包括柯文哲自己。她質疑，「柯文哲說的話，有多少是真的？」

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