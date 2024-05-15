脫北團體大爆金正恩「身世之謎」！　空投上萬傳單：血統不純

▲金正恩帶著女兒金主愛參加平壤前衛街道竣工剪綵，而他曾被爆非「白頭山純正血統」。（圖／翻攝自朝中社）



記者王佩翊／編譯

脫北者團體「自由北韓運動聯合（자유북한운동연합）」10日再度對北韓展開宣傳攻勢。他們利用20個大型氣球，從距離首爾西北方約50公里的江華島，朝北韓投放了約30萬張批評金正恩政權的傳單，以及附有2000個存有K-POP影片的USB。而早在先前他們就曾經用同樣手法大肆宣揚「金正恩出生的秘密」，還因此惹毛北韓當局。

根據《韓聯社》報導，雖然傳單的具體內容並未完全公開，但自由北韓運動聯合的代表朴相學提到，「金正恩妨礙朝鮮半島統一，妄想永遠統治北韓。」因此外界也推斷，內容可能是宣揚金正恩已經放棄促進南北韓統一。

值得注意的是，自由北韓運動聯合4年前也曾用類似手法，朝北韓發放大量傳單，並踢爆金正恩「出生的秘密」，而這些訊息在北韓都是無法公開的禁忌話題。該團體稱，傳單透露金正恩有一位同父異母的哥哥金正男，2017年2月在馬來西亞吉隆坡國際機場遭到金正恩派出的特務暗殺。其動機就是為了鞏固自身血統與地位。

該團體指，金正男是金正日與成蕙琳之子，然而當時雙方都已婚，並雙雙外遇，懷了金正男後才結婚。而金正恩更是金正日與出生於日本的高容姬外遇生下。對金正恩而言，相較於來自日本的母親，金正男的血統更符合真正的「白頭山血統」，為了鞏固自身政權，才會派人暗殺親哥。

這些消息在北韓都是禁忌話題，金正日當初為了封口，更是施以極刑。外界認為，這些消息透過傳單慢慢地滲透到平民之間，再口耳相傳，可以進一步減弱北韓當局「神格化」領導人的效果。

由於發放傳單引起北韓激怒，甚至炸毀南北韓共同聯絡事務所，因此文在寅執政時期，曾立法禁止民間向北韓投放傳單。不過南韓憲法法院於2023年9月裁定，由於該法限制表達自由，認定違憲。