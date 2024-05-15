足球員「性侵熟睡女」咬痛她胸部　裸照傳隊友群組：有人要試嗎

▲英國33歲足球守門員艾默里（Michael Emery）被指控性侵女性，還偷拍外流對方的私密裸照。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／編譯

英國一名足球員被指控在賽後慶祝時，對一名女子帶回飯店房間性侵，並透過通訊軟體群組聊天室，將未經同意所拍攝的女子不雅照片發送給隊友，還問說「有人想試試嗎？」事後這名球員遭到女方提告，面臨2項性侵罪與一項外流私密性影像的罪嫌。

根據太陽報報導，英格蘭聖奧爾本斯皇家法院（St Albans Crown Court）法庭聽證得知，現年33歲的足球門將艾默里（Michael Emery）2021年5月22日在慶祝完沃靈頓賴蘭茲隊（Warrington Rylands FC）贏得英格蘭足總瓶（FA Vase）冠軍後，將女性原告帶回位於沃特福（Watford）的一家飯店。

控方表示，起初兩人進行了雙方合意的性行為，但後來女子睡著，再次驚醒時就發現艾默里正在「非常用力地」咬她的大腿和胸部。女子叫喊了兩聲，並且明確表示她不想進行性行為，但艾默里後續仍強行性侵得逞。

▲足球情報追蹤網站顯示，艾默里目前效力於英格蘭希諾鎮足球俱樂部（Heanor Town FC）。（圖／翻攝自Transfermarkt.com）

據悉，女子後來選擇「裝死」，而艾默里繼續咬她，並且第二度性侵她。辯護律師紐維爾（Charlotte Newel KC）表示，女子當天在8個小時內喝完6到7瓶啤酒，她說自己「很開心但並未喝醉」。

紐維爾說，艾默里趁女子睡覺時偷拍了她的裸照，並在凌晨4點前將不雅照發送到2個WhatsApp群組聊天室，還傳訊息給隊友，問說「有人想試試嗎？」，此舉完全無視女子的性自主權和同意權。

紐維爾補充，女子對此一無所知，也絕對不會同意拍攝這樣的照片。事後，女子首先向2名友人透露性侵一事，隨後她在2021年5月27日就醫，進行驗傷和採集樣本，並被轉介到一個輔導性侵受害者的服務機構。

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MICHAEL EMERY pic.twitter.com/r9UE4Tp7XT — Heanor Town (@HeanorTownFC) August 23, 2023

原先女子不願報警，因為她知道在統計數據上，要定罪性侵並不容易，然而，因為艾默里與一支女子足球隊有關聯，所以她決定向沃靈頓賴蘭茲球團俱樂部主席派伊（Mark Pye）告發艾默里的性侵行徑。

女子最終在2021年8月16日向警方報案，艾默里隨後在9月29日被逮捕。不過，艾默里聲稱3次性行為都是合意發生，而且女子在隔天早上離開飯店房間時看起來很好，並「沒有表現出不快樂的跡象」。

然而，艾默里在筆錄中未提及這些偷拍性影像，並一概拒絕回答有關不雅照的問題，目前艾默里堅持否認2項性侵指控和1項洩露私人性影像意圖造成他人痛苦的指控，此案仍在審理中。