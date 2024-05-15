四叉貓拿到徐巧芯家門前路權　「粗估整天100人」

▲徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委徐巧芯日前指控住家遭人騷擾，氣得向警方報警，網紅四叉貓則喊出要前往朝聖，向台北市申請徐家附近路權通過，並已收到公文。四叉貓表示，他當天不會動員，粗估整天頂多100人，請勿攜帶汽笛、藍芽音響之類會影響當地居民的物品，「大家朝聖打卡完就可以離開」。

徐巧芯近日指出，今年的母親節媽媽「一點都不快樂」，因為近日每天都有不明人士來住家騷擾，甚至有一名口罩男不斷用手機往住家拍攝，讓媽媽氣到忍無可忍，直接開窗對罵。而她也揭露，過去曾抹黑她及台北市長蔣萬安簽名造謠的側翼「無良公關」，也到她家對面偷窺，讓她決定向對方提告《跟騷法》。

四叉貓則向台北市警局申請5月18日10時至晚間22時八德路四段106巷的道路臨時使用權，理由為知名Youtube網紅拍片。

四叉貓指出，當天他沒有申請空拍，如果有人使用空拍機的話，他會去拜託警察勸離，時間很長有12小時，不一定要擠在什麼時段過來，且不封街不封路，人潮如果太多可以到旁邊的公園坐坐，他也不會動員，粗估整天頂多100人，更不會表演餘興節目，只會坐在那邊開直播，提醒大家不要亂丟垃圾，若人真的太多則會請警察幫忙指揮交通。