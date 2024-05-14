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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍控魚果市場案官商勾結　柯文哲喊話攤商「去抗議」：有人誣衊我們！

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的3大案北士科、京華城與台智光案延燒，藍綠狂追有沒有第4、5案，國民黨台北市議員鍾小平質疑第一果菜市場改建案涉圖利，北檢14日已分他字案偵辦，將柯列被告。柯文哲14日喊話，環南市場、第一果菜市場的魚市場攤商們，萬華在地議員鍾小平認為改建市場是官商勾結，「請大家去跟他抗議」。

柯文哲近期被藍綠議員猛攻北士科、京華城、台智光案，甚至還被列他字案被告，使柯文哲13日宣布，「我會正面迎戰三大案，把所有的惡意指控都給解釋清楚！」因此自13日起連續3天，分別錄製3部影片說明北士科、京華城、台智光案。

柯文哲YouTube節目「柯P揪時在」於14日播放「正面迎戰三大案part 2. 台智光」影片，影片長達9分32秒，由柯文哲本人與吳怡萱一同回應台智光案；而當影片進入中後段時，吳怡萱酸說，現在還有議員似乎為了湊「柯黑勳章」，開始牽扯第4案、第5案，像是鍾小平說第一果菜市場減項發包，跟中華工程官商勾結。

▲▼面對鍾小平指控第一果菜及魚類批發市場改建案涉圖利，柯文哲喊話攤商去抗議。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

▲面對鍾小平指控第一果菜及魚類批發市場改建案涉圖利，柯文哲喊話攤商去抗議。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

聽聞此問題，柯文哲納悶地說，這些細節都在議會裡討論過，怎麼現在議員才跳出說有問題？且「鍾小平你不是萬華的議員嗎？各位環南市場、各位第一果菜市場的魚市場攤商朋友們，我是柯市長，花了這麼大的力氣改建市場，現在有人在汙衊我們，請大家去跟他抗議！」

吳怡萱則強調，議員為了炒作聲量，每天編造故事，都可以去當電視台編劇做八點檔，但這無形中會破壞台北市招商環境跟市場改進的努力。柯文哲也認為，明明知道不是這樣，但為了要抹黑而抹黑，「這最嚴重的後果是打擊公務員士氣」。

對於柯文哲向攤商喊話的動作，鍾小平14日晚間自錄影片說，自己揭發果菜市場改建案減項發包給中華工程，批評柯文哲道理講不過且列被告，心裡很怕就跑去找吳怡萱取暖，甚至還發動攤商搞他，質疑柯文哲是毛澤東發動文化大革命，並喊話檢察官加快腳步偵辦。

▲▼面對鍾小平指控第一果菜及魚類批發市場改建案涉圖利，柯文哲喊話攤商去抗議。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

▲▼面對鍾小平指控第一果菜及魚類批發市場改建案涉圖利，柯文哲喊話攤商去抗議。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

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