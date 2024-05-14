批議員竹篙湊菜刀！　民眾黨：只關心「打壞柯文哲人設」墊高自己

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的北士科案延燒，民進黨台北市議員林延鳳14日爆料，新光人壽原希望「改標規」以利新光醫院投標，柯還一度同意，但政風處認為「有公平性問題」不應配合，未令其得逞。民眾黨發言人吳怡萱表示，這些都是竹篙湊菜刀，隨便找很多事件裡面其中一件事抹黑，議員關心柯人設有無被摧毀，比市政建設更關注。

▲柯文哲赴立院開會後賭訪。（圖／記者屠惠剛攝）

針對林延鳳爆料，新壽當初曾想「改標規」延長標期，而柯任內有簽同意，但被政風擋下來，然而該政風科長卻被調職，質疑柯心虛？吳怡萱14日上午於立院受訪時回應，這些都只是過程，議員的指控就是想讓外界認為，柯好像為新光量身定做細節，但「我覺得這都是竹篙湊菜刀，隨便找一個很多事件裡面的其中一個事抹黑。」

吳怡萱提及，現在議員關心柯文哲人設有沒有被摧毀，比關心市政建設還要來得關注，「他們關心的都是柯文哲人設有沒有因為他們的抹黑而被打壞，反倒不是有無因為議員們的抹黑，造成市政建設被打壞，拜託議員們不要再摧毀柯文哲人設墊高自己。」

至於昨在影片中要議員道歉，但林延鳳認為，要認真提資料監督的議員道歉，只有土匪跟共匪才會做？吳怡萱說，「我想對於一個把市政建設當八卦、當潑糞抹黑的工具，應該沒什麼好手下留情。」