北士科疑點查不完　調查小組下周開會擬邀陳志銘說明

▲台北市議會北士科專案調查小組會議。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

北士科爭議案延燒，北市議會調查小組14日召開第二次會議。藍綠白議員皆認為市府提供資料不夠完整，都是在議員追問下才提供，質疑是在擠牙膏、浪費大家時間。北士科專案調查小組召集人張斯綱表示，下次會議時間為5月24日，預計將請時任秘書長的陳志銘，來調查小組說明北士科案的疑點，必要時也會邀請時任副秘林育鴻。

國民黨議員詹為元表示，產發局提供的資料在網路上都找得到，呈現的資料也沒有內簽資訊，質疑是浪費大家時間。他舉例，市長室會議決議將產業類別由智慧醫療產業開放為一般產業，備忘錄只列出結論，沒有內部決策過程可供參考，「難道哪個有問題就調內簽，議員看不出問題的話，就當沒事？」

民眾黨議員黃瀞瑩建議，會議進度由召集人統一對外發言，若由小組成員各自在外發言、召開記者會，對事件調查沒有幫助。而在會議前召開記者會的民進黨議員林延鳳則回擊，稍早記者會資料是她自行調閱，與本場會議無關，呼籲小組成員彼此尊重，不要懲罰認真的議員。

民進黨議員簡舒培則質疑，市府在第3次招標時權利金下修，是因為第2次流標時潛在投資廠商中的壽險業建議基地分開招標、權利金下修，除新光人壽建議外還有誰？產發局指出，建議權利金往下調的不只有新光，分開招標的部分，依據訪談建議，方向上有提出分開招標，他們說要進一步討論。

針對議員希望釐清壽險業為哪些廠商，產業局工商服務科長、時任科技產業服務中心主任的許健輝說明，根據策威開發管理顧問公司提供的資料顯示，除元壽、新壽外，國泰人壽、全球人壽都有徵詢過意見。

針對元大人壽的訪談爭議，許健輝表示，元壽參與北士科案、內湖數位內容中心BOT案時，皆透過自然人「張〇晴」領標，此應為元壽的習慣，或不希望在投標過程揭露身份。

許健輝說明，當時元壽的時間遲遲未確認，從會議紀錄可以看出，其他4家領標廠商中華工程、元利建設、統一工商與新光人壽皆在11月11日前完成訪談。而產發局則是在12月14日接到時任副秘書長林育鴻辦公室通知，要在12月16日邀請元壽開會討論北士科案。

張斯綱表示，此次會議針對決策過程中的一些變化，希望下次會議能由現在還在市政府工作的參事陳志銘來說明，包含為什麼要從智慧醫療變為一般產業，這是怎麼樣的決策轉折？以及那14家的報告，14家的報告有若干人壽公司在裡面，這些人壽公司的看法和建議是否和新光一樣，比如說希望調整標金、相關意見是否一致？

張斯綱說，再來就是為什麼要分為兩標？16單獨，17、18，為什麼要分為兩標？然後為什麼16要有計畫書，1718不需要？還有元大人壽的會議，到底有沒有這個會議的存在？就是這些的過程，所以這次會議基本上把過去的討論進行收斂。