爆李孟諺1月赴張綱維都更辦公室　藍議員：還沒上任在「喬」什麼？

記者袁茵／台北報導

立委王鴻薇日前爆料，即將交接的準交通部長李孟諺，4月23日私會涉及遠航掏空案張綱維的律師，但李否認認識與介入該案，只有在2023年底一場友人餐會與張見面。但國民黨台北市議員張斯綱14日爆料，李孟諺1月11日赴漢洋集團頂溪案都更辦公室，也就是張綱維的公司，認為與李孟諺說法不符合，為掩飾說了一個個謊，「這樣的人適任嗎？」

張斯綱14日於臉書發文表示，上週王鴻薇貼照片爆料，李孟諺4月23日私會遠航掏空案張綱維的律師，李孟諺矢口否認自己認識以及介入該案，繼續堅持他跟張綱維不熟，只見過一次面，連現任交通部長王國材都出來背書，可見事態嚴重。

▲張斯綱接獲爆料，準交通部長李孟諺於1月11日曾前往張綱維都更辦公室。（圖／台北市議員張斯綱提供）

張斯綱指出，但李孟諺就是說謊，自己公布爆料者提供的影片顯示，1月11日晚上9時，李孟諺前往新北市永和路二段 166 號（樺福千金）漢洋集團頂溪案都更辦公室，自己手邊也有相關照片，大概約莫一小時後，李孟諺與建商工作人員1 男1女一同坐電梯下樓，共同搭乘計程車，1男1女送李孟諺回到台北市信義大樓。

張斯綱提及，這個漢洋集團頂溪案都更辦公室，就是張綱維的公司，其母親許慧娟也在公司任職監察人，新聞也都查得到，他們爭取的就是新北最大6百億都更案，當時張綱維現身說明會，更引起住戶的不滿與擔憂，住戶甚至說「怎麼找一個這麼有爭議，然後交保在外，隨時有可能會入監服刑的，來當作都更案的推動實施者，怎麼放心委託給這種人？」

「請問一個準交通部長去找他幹什麼？」張斯綱質疑，這跟李孟諺聲稱2人去年底一場友人餐會見面後沒其他交涉，完全不符合，一個準交通部長頻繁會面都更建商和航空業掏空案罪犯，為了掩飾而說了一個又一個謊，這樣的人適任嗎？李孟諺還沒上任，到底在「喬」什麼？是該給全民一個交代了。