當台智光案檢舉人反被調查　柯文哲嘆「太好笑」：我真的是充滿問號

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的3大案持續延燒，柯自13日起連續3天錄製影片澄清，14日第二集提及台智光，柯文哲直言，自己是台智光案的檢舉人，「我去檢舉說你們這些貪污，怎麼現在我在被調查？太好笑了！」民眾黨發言人吳怡萱也痛批，現在硬扣在柯身上，是因為國民黨議員涉案、國民黨市長簽不平等條約，現在又是國民黨的市長主政，使藍營不敢面對核心問題。

柯文哲近期被藍綠議員猛攻北士科、京華城、台智光案，甚至還被列他字案被告，使柯文哲13日宣布，「我會正面迎戰三大案，把所有的惡意指控都給解釋清楚！」因此自13日起連續3天，分別錄製3部影片說明北士科、京華城、台智光案。

柯文哲YouTube節目「柯P揪時在」於14日播放「正面迎戰三大案part 2. 台智光」影片，影片長達9分32秒，由柯文哲本人與吳怡萱一同親上火線回應台灣智慧光網合約案（台智光案），底下影片說明直言，「講到台智光，我真的是充滿問號。」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供，下同）

而影片一開始，吳怡萱先是不解的詢問柯文哲，「台智光案怎麼會被扣在你身上？」柯文哲則回應，「我是檢舉人耶，我去檢舉說你們這些貪污，怎麼現在我在被調查？這太好笑了！」

對於任內沒有對台智光解約，柯文哲說，前市長郝龍斌任內簽約，各機關需要用網路時台智光有優先權，一簽就簽25年，自己任內多次想與台智光解約，但找了多家律師事務所都表示無能為力，不能說看起來怪怪的，或是懷疑對方以後可能貪污、造假，這不是理由。

面對郝龍斌指控，柯文哲任內簽訂的子約費率超過母約，柯文哲說，網路傳輸費用有它的基本傳輸費用，但它不是決定價格的唯一因素，包括即時保修、影音備份要求、資訊安全，這些加上去都會影響價格。吳怡萱則補充，這就是一般型合約跟企業型合約的不同，質疑者拿一般型來比較，其實是要拿企業型來比較。

柯文哲提及，「其實這一條，我有最簡單的辯護方法，他說這費率是你定的，我說費率都是我定的，為什麼我的預算是4.6億，你是5.5億，差9000萬元？」當年警察局就受到議員的壓力，時任警察局長楊源明受到壓力每天被修理，因此自己到台北市警察局主持專家會議。

對於2M與3M爭議，柯文哲說，用最科學方法，如果傳輸有出現延遲，使用3M還講得過去，但「2M能解決的事，為何要用3M？」台智光卻收買議員，因而加上但書「如果要用2M，未來只能採購100萬畫素的監視攝影機」，不過自己在任內最後一個月依舊每天7時30分認真上班，所以看到這條但書就破口大罵，「因為100萬畫素的機器已經停產，導致所有傳輸都要用3M，因此警用監視器預算從4.6億增加到5.5億，多了9000萬元。」

柯文哲指出，自己任內最後一份內文直接寫明「財團勾結議會，詐取國家錢財之惡行惡狀，必須公告於世，予以遏止」。吳怡萱也說，台智光案之所以被硬扣在柯文哲身上，是因為國民黨的議員涉案、國民黨的市長簽不平等條約，現在又是國民黨的市長主政，藍營不敢面對核心問題，就開始牽扯費率來轉移焦點，郝龍斌簽條約才是罪魁禍首，不要拿柯文哲當「柯維拉」。

談完台智光案，吳怡萱直言，現在還有議員似乎為了湊「柯黑勳章」，開始牽扯第4案、第5案，像是台北市議員鍾小平說第一果菜市場減項發包，跟中華工程官商勾結。聽聞此問題，柯文哲納悶地說，這些細節都在議會裡討論過，怎麼現在議員才跳出說有問題？

柯文哲也笑說，「鍾小平你不是萬華的議員嗎？各位環南市場、各位第一果菜市場的魚市場攤商朋友們，我是柯市長，花了這麼大的力氣改建市場，現在有人在汙衊我們，請大家去跟他抗議！」

最後，吳怡萱強調，議員為了炒作聲量，每天編造故事，都可以去當電視台編劇做八點檔，但這無形中會破壞台北市招商環境跟市場改進的努力。柯文哲也認為，明明知道不是這樣，但為了要抹黑而抹黑，「這最嚴重的後果是打擊公務員士氣」。