賴清德五星級飯店宴請黨籍立委　喝「柳橙汁」不喝酒

▲賴清德今晚宴請黨籍立委。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

準總統賴清德就任總統在即，今（14日）晚間前往福華飯店宴請黨籍立委，有趣的是，根據民進黨立委王定宇、邱議瑩和鍾佳濱等人透過社群平台分享的照片，賴清德桌前並未擺放酒飲，而是放著一杯柳橙汁與開水。據轉述，今天晚宴並未飲酒，賴清德在兩階段發言中，勉勵黨籍立委團結作戰，也對立法院內親中、錢坑、肉桶法案表達憂心。

賴清德今天晚間6點左右親赴福華飯店，宴請黨籍立委，包括準總統府秘書長潘孟安、準行政院長卓榮泰、準行政院發言人陳世凱、黨代理秘書長楊懿珊、副秘書長何博文、翁世豪、主席室主任周威佑等政要均與會。

賴清德昔日曾透露，他不太擅長喝酒，還笑稱自己喝酒一定會輸給立法院長韓國瑜。去年總統選戰期間，他接受Podcast節目「只能喝酒的圖書館」訪問時，特別向主持人致意，「我本來是不太喝酒，想說要來你們這裡，不要破壞你們的規矩」，為了上節目，特別自備一瓶酒精濃度2%的氣泡啤酒。

▲賴清德今晚宴請黨籍立委。（圖／翻攝自邱議瑩Threads）

▲賴清德今晚宴請黨籍立委。（圖／翻攝自鍾佳濱Threads）

▲賴清德今晚宴請黨籍立委，桌上擺了一杯「柳橙汁」。（圖／翻攝自王定宇臉書）