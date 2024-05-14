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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國情報告詢答方式成爭點　綠黨團未問賴清德態度：已獲充分授權

▲▼賴清德出席行動創新AI內閣策勵營。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲準總統賴清德。（圖／翻攝賴清德臉書）

記者杜冠霖／台北報導

國會將邀請準總統賴清德將赴立院國情報告，三黨團於13日針對發言時間、人數達成初步共識，至於何時邀請、詢答形式，將在本周四再議。至於是否已經和賴清德溝通？民進黨團幹事長吳思瑤今（14日）回應，並沒有針對國情報告直接跟賴清德討論細節，他已多次強調只要合憲就願意來，憲法精神跟規範清清楚楚，三位黨鞭跟在野黨對話都獲得充分授權，這不是誰說了算，而是憲法授權，合憲基礎上擬定一個好的方式。

針對國情報告協商狀況，吳思瑤表示，都往前邁進一步，朝野都有責任在合憲、合規以及合理可行前提下，為總統第一次國情報告的憲政慣例搭建好的舞台，穩健、合憲、合理可行的好台。

吳思瑤指出，昨天協商過程中首次交換意見，這是首次共創憲政慣例，值得花時間針對憲政層次的辯證好好釐清，透過對話來實踐，若直接跳入詢答人數、時間、順序都是技術層面範疇，都很容易處理，但民選總統到國會國情報告，依循憲法第四條第三項精神為之。

吳也強調，針對在野黨在意的詢答安排，確實需要好好釐清，不能總統國情報告一上路就跟憲法精神違逆，依憲法文字，總統來是進行報告，並沒有更多在野黨委員期待的詢答部分，依據立法院職權行使法，針對委員提問有更多研議，但還是要清楚定位，對立法院負責、備詢的是行政院長，絕對不是總統，總統可以來報告，也可以在整體委員提問後給予綜合回答，但畢竟不是詢答，這部分要清楚釐清。

至於修法內容，吳思瑤指出，藍白國會改革修法清楚將即問即答予以法制化、常態化，同時面對第一次憲法履行，也不能偏廢立院職權行使法，兩者思維、考量及憲政辯證必須一致，民進黨願意在協商階段好好釐清。吳表示，事關重大，技術層面問題很好解決，但憲政層次的辯證不能便宜行事。朝野立委都負責任為首次國情報告建立好的憲政慣例，昨天往前推進一步，怎麼問已經有共識，怎麼回答可以透過對話凝聚一個好的做法。

至於是否已經和賴清德溝通？吳思瑤回應，並沒有針對國情報告直接跟賴清德討論細節，賴清德對國情報告態度跟宣示，已經多次看到他的樂意誠意跟善意，他也多次強調只要合憲就願意來，這件事情不需要特別討論也不需要沙盤推演，憲法精神跟規範清清楚楚，三位黨鞭跟在野黨對話都獲得充分授權，這不是誰說了算，而是憲法授權，合憲基礎上擬定一個好的方式。

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